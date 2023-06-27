27.06.2023
Экс-замглавы Челябинска занял пост вице-мэра Миасса
27.06.2023
Жительницу Златоуста признали виновной в убийстве матери сожителя, страдающей деменцией
27.06.2023
У пары лебедей-шипунов на Аркаиме появились на свет два птенца
27.06.2023
В Челябинске после столкновения с «Камазом» воспламенилась «Газель»
27.06.2023
На благоустройство Тропы здоровья в Центральном районе Челябинска выделяют почти 12 миллионов
27.06.2023
Справедливоросс Владимир Бекишев в десятый раз повез гуманитарную помощь в ЛДНР
У пары лебедей-шипунов на Аркаиме появились на свет два птенца
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023