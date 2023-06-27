У пары лебедей-шипунов на Аркаиме появились на свет два птенца

У пары лебедей-шипунов, обитающих на территории Челябинского государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» появилось на свет два маленьких птенца.

Малыши пока быстро плавать ещё не умеют, но могут проворно забраться на спину родителям и безопасно двигаться с ними в нужном направлении. При появлении опасности взрослые птицы защищают своих малюток - недовольно шипят и спешно удаляются.

Лебеди-шипуны считаются символами любви и верности из-за того, что они образуют пожизненные моногамные пары. Туристы считают, что белоснежные птицы приносят удачу, любят за красоту. Чаще всего диких лебедей можно увидеть на Круглом озере (в двух километрах от поворота с трассы на Аркаим), на затоне возле посёлка Александровского или прямо возле поселения Аркаим. Всего на территории заповедника по разным данным гнездятся шесть-восемь лебединых пар, сообщает пресс-служба заповедника.

Для справки.

Лебедь-шипун – одна из крупнейших птиц Европы, размах крыльев которой достигает 240 сантиметров, вес до 20 кг. Шипуны - почти вегетарианцы, питаются водными растениями, злаками, травой и пресноводными моллюсками.

Лебедь-шипун уникален ещё и тем, что при своей невероятной распространённости (от Арктики до Аравии и от Ирландии до Приамурья) он невероятно редок. В дикой природе из-за хозяйственной деятельности человека пригодные для обитания лебедей территории сокращаются. Шипуны внесены в Красные книги многих регионов (включая Челябинскую область) и почти не попадаются на глаза людям. Чаще всего ими можно любоваться в парках европейской части России и в других странах.