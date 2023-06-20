В Кыштыме спасли птенцов лебедей от стаи собак и вернули их родителям

В Кыштымском городском округе (Челябинская область) спасли птенцов лебедей, которых пыталась растерзать стая бродячих собак. В операции по спасению приняли участие неравнодушные садоводы и специалисты министерства экологии региона.

По словам местных жителей, в субботу вечером семья лебедей – пара и шесть птенцов – решила направиться в сторону озера Травакуль. Их путь пролегал через садоводческое товарищество «Теренкуль». Во время перехода на птиц напало несколько бродячих собак. Взрослые птицы улетели, а птенцов удалось спасти сердобольным людям.

Они позвонили на горячую линию минэкологии. На помощь выехали инспекторы Минэкологии. Они объехали близлежащие озер в поисках улетевших родителей птенцов. Пара была найдена на озере Травакуль, недалеко от берега. Сотрудники министерства привезли потерявшихся птенцов к берегу и выпустили их в водоем. Птицы сразу узнали друг друга и поплыли навстречу.

В министерстве напоминают номер горячей линии по вопросам охраны, федерального надзора и регулирования использования животного мира и их среды обитания: +7 919 335 91 59.