20.06.2023
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
20.06.2023
Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России.
19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
19.06.2023
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
19.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)
19.06.2023
В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
В Кыштыме спасли птенцов лебедей от стаи собак и вернули их родителям
17.05.2023
«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди
14.04.2023
Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023