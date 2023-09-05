Волонтеры выпустили краснокнижных лебедей в Варламовский заказник

В Чебаркульском районе Челябинской области в естественную среду обитания после реабилитации выпустили двух самок лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу. К акции фонда защиты дикой природы «Спаси меня» присоединились волонтеры и экоактивисты. На мероприятии также присутствовала учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Сегодня к нам присоединились волонтеры, участники проектов и «уроков доброты» из разных регионов — Татарстана, Москвы, Оренбургской области, — рассказала Ирина Текслер на своей страничке в соцсетях. — Людям важно видеть результат своей работы — когда живое существо, найденное в беде, возвращается в естественную для него среду обитания. Это очень стимулирует заниматься добрыми делами и дальше, вкладывать силы и время в работу, полезную для общества и для природы».

Целый год лебеди жили в челябинском приюте «Спаси меня», возглавляемом известным ветеринаром и зоозащитником Кареном Даллакяном. Птицы не смогли улететь в прошлом сезоне на зимовку из-за того, что родились слишком поздно, и стая оставила их. Молодые лебеди замерзали и были сильно истощены, но неравнодушные южноуральцы передали их сотрудникам областного министерства экологии, которые доставили пару пернатых в приют для диких животных «Спаси меня». Здесь их вылечили, помогли прийти в себя, и теперь пришла пора отпустить лебедей на волю.

«Это важное событие для всего экологического сообщества, потому что можно увидеть результат того, что мы делаем и ради чего работаем, — поделился челябинский защитник диких животных Карен Даллакян. — Мы спасаем животных и возвращаем в их естественную среду».

На территории Варламовского заказника расположено множество охраняемых водоемов. Здесь достаточно пищи, а любая охота строго запрещена, поэтому птицы могут чувствовать себя в полной безопасности. Кроме того, в заказнике собираются большие стаи лебедей перед тем, как дружно улететь на зимовку. По словам экспертов, до массового отлета в запасе ещё целый месяц, поэтому у двух юных самок лебедя-шипуна есть все шансы воссоединиться со своими собратьями, став частью стаи, и на этот раз благополучно отправиться в теплые края.

Напомним, специалисты фонда также спасли лебедя на озере (речке) у деревни Кирса.