05.09.2023
«Белый журавлик» Владимира Саломатина снова «прилетит» к челябинским детям
05.09.2023
В 2023 году ЮУРГУ набрал рекордное количество студентов
05.09.2023
Новые горизонты ГРЦ Макеева
05.09.2023
На площади Революции Челябинска демонтируют скейт-парк
05.09.2023
В публичке появились «Открытые книги»
05.09.2023
Челябинский театр оперы и балета презентовал новогодние спектакли
Волонтеры выпустили краснокнижных лебедей в Варламовский заказник
27.06.2023
У пары лебедей-шипунов на Аркаиме появились на свет два птенца
20.06.2023
В Кыштыме спасли птенцов лебедей от стаи собак и вернули их родителям
17.05.2023
«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди
14.04.2023
Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023