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На Таганае появилась новая лестница «в небо»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) полностью завершено обустройство смотровой площадки на пятом из Семи братьев.

Как сообщает в понедельник, седьмого декабря, телеграм-канал «Таганай ньюс», подъём на вершину скального останца теперь доступен почти для всех туристов.

«Наградой после преодоления ста с лишним ступеней станут потрясающие панорамы. Как на ладони будет виден Златоуст, а вдали – весь хребет Большой Таганай», - рассказали в нацпарке.

Сейчас на Семибратке строится хозяйственная зона будущего эколого-туристического комплекса. Здесь также появятся визит-центр и туалет. Обустройство ведется в рамках нацпроекта «Экология», все работы планируется завершить в следующем году.