В Карталах отменили аукцион на контракт на 68 миллионов рублей

К Новому году центральный купол Христорождественского собора в Челябинске заблестит золотом и подсветится

На Таганае усилили охрану елок

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) традиционно перед Новым годом усилили охрану лесов и хвойных молодняков. В дозор вечером и ночью выходят госинспекторы, сотрудники Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и полиции.

«Патрулируют, в основном, пешком - так можно отследить все заходы и заезды на территорию национального парка, - сообщает телеграм-канал Таганай News. - Под особым вниманием участки границы, примыкающие к территориям, где ведут работу лесозаготовители. И хотя нарушений пока ни разу не случалось, бдительность здесь лишней не станет».

Южноуральцы, решившие незаконно срубить дерево, могут попасть как под административную, так и под уголовную ответственность по статье 260 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до семи лет.