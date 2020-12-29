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«Здесь Европа встречается с Азией»

На Таганае устанавливают опоры ЛЭП для будущего эко-туристического центра

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) продолжается строительство эко-туристического центра «Здесь Европа встречается с Азией», который будет полностью готов в 2021-м году.

В настоящее время к будущему объекту, который появится в урочище Семибратка благодаря национальному проекту «Экология», подводят электроснабжение - ведется установка опор линии электропередачи.

Постоянное питание потребуется и визит-центру (его возводят в настоящее время возле начала тропы на Семибратку), и другим объектам инфраструктуры, в том числе тёплому туалету, оборудованному как для обычных посетителей, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Обустройство самой тропы уже завершено: отсыпано полотно, установлены две беседки, на двух скальных останцах появились смотровые площадки, откуда открывается панорама хребта Большой Таганай и города Златоуст», - сообщает сегодня, 29-го декабря, телеграм-канал нацпарка.

Продолжается на Таганае и введение системы раздельного сбора мусора - цветные контейнеры для разных видов отходов установлены в Центральной усадьбе национального парка. Отдельно будет собираться стекло, пластик и металл, а также ПЭТ-бутылки. Органические отходы туристам предлагают отправлять в компостные ямы.

Три года назад возле визит-центра Центральной усадьбы «Таганая» появился эко-бокс для опасных отходов: батареек, аккумуляторов и ртутных ламп.

Осенью 2020-го контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены у начала экотропы на Чёрной скале.