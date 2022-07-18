На Таганае зацвела редкая орхидея – «обманщица»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) зацвела орхидея-«обманщица».

Как отмечают в нацпарке, цветки пыльцеголовника не содержат нектар, потому насекомых-опылителей растение привлекает, маскируясь под колокольчик. Кроме того, эту орхидею посещают для подкрепления сил осы. А все потому, что в цветах есть смесь этанола и наркотических веществ.

«Опьяненное насекомое, вывалявшись в пыльце, несет ее на другой цветок, производя опыление. Хотя часто осы пьянеют настолько, что не могут взлететь. Тогда цветок «теряет голову» раньше, чем его кто-нибудь опылит. Хрупкие венчики, не успев оставить завязь, могут оторваться из-за ветра, ливня или того, что рядом пройдет человек или животное. Потому эти орхидеи редки и занесены в Красную книгу», - рассказали в «Таганае».

Состояние популяции таганайских пыльцеголовников, к счастью, не вызывает опасений. Например, в районе Еремеевской копи в этом году обнаружены еще два участка их произрастания. Увеличению ареала этой редкой орхидеи способствует снижение рекреационной нагрузки, подчеркивают в нацпарке.