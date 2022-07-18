18.07.2022
Коронавирус не ушел: профилактика COVID-19 в летний период
18.07.2022
Ущерб – восемь миллионов: южноуральские полицейские задержали мошенника из Московской области
18.07.2022
Аферисты обманули озерчанку в социальной сети от имени «сестры»
18.07.2022
На Таганае зацвела редкая орхидея – «обманщица»
15.07.2022
Магнитогорские полицейские вручили российский паспорт 96-летней жительнице Мариуполя
15.07.2022
На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?
На Таганае зацвела редкая орхидея – «обманщица»
16.06.2022
На таганайской поляне с молодым осинником засветились лоси
03.03.2022
Дорогу к Черной скале «Таганая» ждет капитальный ремонт - с учетом интересов велосипедистов
21.02.2022
«Лыжня за облака»: на Таганае прошел традиционный горный марафон
17.12.2021
Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022