31.07.2021
На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ
31.07.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида
30.07.2021
Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды
30.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа
30.07.2021
Афиша мероприятий на 31 июля – первое августа
30.07.2021
Новые граффити появятся в 13 муниципалитетах Челябинской области
На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ
27.07.2021
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова назвала Тургояк самым шинным озером России
23.07.2021
Замминистра экологии по Челябинской области находится в стационаре
21.07.2021
Виталий Безруков вышел на работу
20.07.2021
Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021