На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ

В субботу, 31 июля 2021 года, на территории Карагайского заказника – особо охраняемая природная территория в Верхнеуральском районе Челябинской области – браконьеры сбили сотрудника ООПТ.

Как рассказал замминистра Виталий Безруков, лесничий обнаружил группу браконьеров с огнестрельным оружием, намеревающихся незаконно поохотиться.

Сотрудник ООПТ попытался задержать браконьеров, но они, бросив заряженные ружья и патроны, попытались скрыться на автомобиле и сбили лесничего.

Но это его не остановило, он продолжил преследование и сообщил в ГИБДД и МВД номер и марку машины, на которой скрылись нарушители.

Сотрудниками правоохранительных органов удалось оперативно задержать нарушителей. Проводятся следственные мероприятия. Нарушители пытались оказать давление на сотрудника ООПТ.

Сотрудником ООПТ составлено заявление о причинении вреда здоровью и нападении на него при исполнении служебных обязанностей. Нарушители пытались оказать давление на лесничего.

«Региональное Министерство экологии усилило рейдовые мероприятия на всех особо охраняемых объектах, особенно массово посещаемых туристами в выходные и праздничные дни, - напомнил Безруков. - В связи с этим стали выявлять еще больше нарушений. Все нарушители привлекаются к максимальному наказанию в рамках административной и уголовной ответственности».