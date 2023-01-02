На трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение из-за непогоды

В понедельник, второго января, в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничили движение пассажирского автотранспорта, большегрузов и такси на федеральной трассе М-5 «Урал» в Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД области, ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси введен на участке с 1363 по 1549 км трассы М-5. Запрет действует с 11 часов 15 минут до 16 часов.

Напомним, накануне южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий второго января 2023 года - снегопады, метели, падение атмосферного давления, усиление ветра, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. На все дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

Водителям также советуют с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.