12.07.2021
Спасателям пришлось эвакуировать спортсменов с озера Тургояк
12.07.2021
В Челябинской области убийце отменили приговор
12.07.2021
Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»
12.07.2021
В Челябинске снесут аварийные дома
12.07.2021
На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров
12.07.2021
Сбер подвел итоги «Иннопром-2021»
На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров
10.06.2021
В Снежинске огонь уничтожил 35,4 гектара леса на 59 миллионов рублей
19.04.2021
В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
20.06.2019
Два министерства не могут договориться по механизму выплат компенсации фермерам за тушение ландшафтных пожаров
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021