На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает правительство региона со ссылкой на ГУ лесами.

«На территории пожара в Карталинском районе остаются задействованными 632 человека. Это сотрудники МЧС России по Челябинской области, работники Карталинского, Брединского, Аргаяшского, Пластовского, Верхнеуральского, Увельского, Красноармейского и Чебаркульского лесхозов, местные фермеры, население, организации и предприятия района. Кроме того, работает 173 единицы техники», - отмечают в управлении.

Специалисты проводят проверку всей территории пожара, любых источников дыма, тушение тлеющих очагов и опашка участков, не поврежденных огнем. К настоящему моменту открытого горения не обнаружено.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Напомним, на территории Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов в течение нескольких дней бушевали природные пожары. Огнем пройдено более 14 тысяч гектаров леса. В двух населенных пунктах - поселках Джабык и Запасное - уничтожено более семи десятков строений.