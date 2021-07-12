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На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров

На юге Челябинской области продолжается работа по ликвидации крупных ландшафтных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает правительство региона со ссылкой на ГУ лесами.

«На территории пожара в Карталинском районе остаются задействованными 632 человека. Это сотрудники МЧС России по Челябинской области, работники Карталинского, Брединского, Аргаяшского, Пластовского, Верхнеуральского, Увельского, Красноармейского и Чебаркульского лесхозов, местные фермеры, население, организации и предприятия района. Кроме того, работает 173 единицы техники», - отмечают в управлении.

Специалисты проводят проверку всей территории пожара, любых источников дыма, тушение тлеющих очагов и опашка участков, не поврежденных огнем. К настоящему моменту открытого горения не обнаружено.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Напомним, на территории Нагайбакского и Карталинского муниципальных районов в течение нескольких дней бушевали природные пожары. Огнем пройдено более 14 тысяч гектаров леса. В двух населенных пунктах - поселках Джабык и Запасное - уничтожено более семи десятков строений.

ландшафтные пожары
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжается сбор помощи жителям Карталинского и Нагайбакского районов, чьё
12.07.2021

В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • +7 906-869-79-01
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