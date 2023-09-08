На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра

В Челябинской области в ближайшие несколько суток прогнозируют очень сильные и продолжительные дожди, град, грозы и шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление ниже нормы.

«Во второй половине дня второго сентября, ночью и днем девятого и десятого сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, продолжительные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, грозы», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Днем пятницу, восьмого сентября, синоптики обещают плюс 15-20 градусов, в выходные начнет постепенно холодать и в воскресенье уже будет не выше плюс 9-14 градусов днем и плюс 5-10 градусов - ночью.

Прогнозируется при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания», - сообщили в ГУ МЧС области.

Если сильный дождь застал на улице, не нужно спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Нужно по возможности укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если сильный дождь застал в личном транспорте, не нужно пытаться преодолевать подтопленные участки. Нужно медленно перестроится в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать сильный дождь, ливень. В случае стремительного пребывания воды нужно покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.