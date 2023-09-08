08.09.2023
Жительница Челябинска стала жертвой находящегося в федеральном розыске Казановы
08.09.2023
В Челябинске, уходя от ночной погони полицейских, насмерть разбился 35-летний водитель «Лады»
08.09.2023
В Миассе рожающая женщина оказалась одна в запертой квартире
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
08.09.2023
Спецназовец показал жителям Челябинской области процесс разминирования освобожденных территорий
08.09.2023
В лесу Сосновского района грибники нашли десять килограммов ртути
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
Экстренное предупреждение для южноуральцев
01.09.2023
В ночь на второе сентября в Челябинской области ожидаются сильные ливни
28.08.2023
Циклон принесет в Челябинскую область сильные и продолжительные дожди
08.08.2023
Непогода в Челябинской области сохранится до вечера девятого августа
07.08.2023
Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023