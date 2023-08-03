На Зигальге будут изучать редких жужелиц

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) стартует программа изучения высокогорной растительности.

На ее первом этапе ученые из Института экологии растений и животных УрО РАН и сотрудники научного отдела нацпарка «Таганай» (под его управлением находится «Зигальга») заложили на территории несколько постоянных полигонов.

«Именно там и будут вести наблюдения за происходящими природными процессами. Хребет Зигальга, отмечают эксперты, - одно из самых перспективных мест для подобного мониторинга, потому что здесь сохранилось большое количество редких видов травянистых растений», - отмечают в НП «Зигальга».

В ближайшее время планируется еще одна экспедиция, участники которой исследуют редкие виды южноуральских жужелиц, встречающихся всего в нескольких местах, в том числе на хребте Зигальга.