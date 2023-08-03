03.08.2023
На челябинской улице Блюхера асфальт уложат уже до конца этой недели
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
На Зигальге будут изучать редких жужелиц
02.08.2023
Топилин: «Речи о полном запрете продажи алкоголя после 23:00 нет»
02.08.2023
Челябинский онколог переплыл самое глубокое озеро Башкирии
02.08.2023
В Аргаяшском районе автомобилист погиб при наезде на электроопору
На Зигальге будут изучать редких жужелиц
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
26.05.2023
Жителям Меседы вручили благодарности за участие в тушении пожара в «Зигальге»
25.05.2023
На месте бушевавшего в «Зигальге» пожара проклюнулась зеленая травка
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023