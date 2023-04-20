На Зигальге раньше обычного распустилась медуница

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) следом за ветреницами с почти двухнедельным опережением обычного срока распустилась медуница.

«Это растение трогается в рост еще под снегом и, как только он сойдет, спешит украсить лесные поляны, так долго бывшие черно-белыми», - отмечают в нацпарке.

Свое русское название медуница получила за обилие сладкого нектара в цветках, привлекающего многих насекомых-опылителей. А латинское - пульмонария - образовано от слова «легкое». Считалось, что листья растения способствуют излечению от кашля и легочных заболеваний.

«По старинному обычаю, медуницу клали под подушку новобрачным. Наши предки верили, что тогда жизнь у молодых будет долгой, а дети – здоровыми», - рассказывают в НП «Зигальга».

