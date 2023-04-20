20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
20.04.2023
В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым
20.04.2023
При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам
19.04.2023
На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов
19.04.2023
«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников
19.04.2023
Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
11.04.2023
Территорию «Зигальги» теперь будут патрулировать два раза в сутки
06.04.2023
Многодневные походы по Зигальге временно запрещены
21.03.2023
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
06.02.2023
Минфин Челябинской области покорил еще одну вершину
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023