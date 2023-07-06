06.07.2023
Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
06.07.2023
Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн
06.07.2023
В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь
05.07.2023
Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии
05.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 июля (18+)
05.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн
04.07.2023
В Троицке ищут ликвидатора опасных для людей и животных битумных «болот»
30.06.2023
Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке
09.06.2023
Челябинский предприниматель передал «Апостолу» эксклюзивный внедорожник
09.06.2023
Народный фронт занялся «мостом раздора» в Есаульском
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023