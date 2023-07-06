Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн

Челябинское региональное отделение Народного фронта проводит опрос среди жителей южноуральской столицы на тему городских урн.

«Челябинцы жалуются на недостаточное количество урн в городе. К нам приходят десятки обращений, в которых люди рассказывают о нехватке «мусорок» в южноуральской столице. Мы запускаем опрос с целью выяснить, достаточно ли урн в Челябинске? И в каких местах их больше всего не хватает?» - отмечают общественники.

На утро шестого июля самый популярный вариант ответа: «Урн в городе мало» (34 процента голосов отдано за него). На втором месте – следующее мнение: «В местах отдыха достаточно, а вот в общественных местах и в жилом секторе необходимо больше» (29,79 процента голосов).

На третьем месте вариант ответа: «Урны есть, но они часто бывают переполненные» (23,4 процента). Лишь 10,64 процента челябинцев считает, что урн в областном центре достаточно.

Свой вариант ответа жителям предлагают озвучивать в комментариях к опросу.

«Урн мало, а которые есть - часто переполнены. А еще появилась категория уродов, которые свой домашний мусор выбрасывают в урны - идут целенаправленно выбрасывать», - отмечает челябинец Андрей Алексеенко.

«В местах отдыха урн недостаточно (надо хотя бы увеличить их емкость). В общественных местах и жилом секторе – достаточно», - поделился мнением Олег Магазов.

«Урны есть, но они часто переполнены, особенно за территорией дворов и мест отдыха», - считает Ольга Морева.