Наталья Котова объяснила челябинцам, почему цветники нынче не такие яркие

Главы районов Челябинска отчитались о работе по оформлению клумб, а мэр города Наталья Котова объяснила любопытствующим жителям, почему цветники нынче не столь яркие и разноцветные, как в былые годы.

"Дело в том, что мы полностью пересмотрели подход к оформлению цветников и клумб в городе. В этом сезоне мы высаживаем огромное количество разных видов многолетников. Это хосты, спиреи, лилейники, астильбы, золотистая смородина, снежноягодник, можжевельники, туи и еще очень много сортов. Нужно время, чтобы они набрали полную силу и стали украшением челябинских улиц", - рассказала Наталья Котова.

По словам градоначальницы, многие цветники стали комбинированными - совсем отказываться от однолетних растений городские власти не стали, так как однолетники начинают цвести ранней весной - опережая своих многолетних "собратьев" и радуя жителей Челябинска яркими красками после монотонности зимних пейзажей.

"Мы стараемся делать высадку так, чтобы цветение было поэтапным, а декоративнолистные растения создадут красочность до момента роспуска цветов", - отметила Наталья Котова.

Также мэр посетовала, что, увы, в Челябинске до сих пор нередки случаи, когда цветы выкапывают или - что еще хуже - топчут ногами.

"Я прошу челябинцев уважительно относиться к нашей работе, не разрушать ту красоту, которую сегодня мы создаем во всех районах города, и тогда цветники и клумбы будут радовать нас буйством красок с ранней весны до поздней осени", - сказала Наталья Котова.