Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году

Наталья Котова верит в высокую выживаемость и эстетику высаженных в Челябинске крупномеров

Глава Челябинска Наталья Котова верит в высокую выживаемость и эстетику высаженных в мегаполисе крупномеров.

На пресс-конференции, посвященной итогам 2020-го, мэр напомнила, что в течение года в столице Южного Урала было высажено пять с половиной тысяч крупномерных деревьев.

«Почему мы выбрали крупномеры? Во-первых, это законченный эстетический вид: либо мы ждем три-четыре года, пока растение вырастет, либо сразу получаем приличное дерево. Приживаемость одинаковая, по статистике, что у небольшого, что у большого дерева, но выживаемость, на наш взгляд, все-таки будет выше со стороны крупномеров, потому что, когда мы пересаживали большие растения, брали прикорневой ком, который доходил практически до метра, и высаживали вместе с деревом», - отметила Наталья Котова.

Глава Челябинска выразила надежду, что благодаря такому подходу корневая система крупномеров выдержит все испытания, в том числе зимними морозами.

«Главное – уход, полив и, естественно, качество материала. С этим будем работать. Весной, когда растает снег, посмотрим, какая будет приживаемость у этих деревьев. Есть такой термин – отпад посадочного материала. Этот момент будем оценивать спустя год после высадки. По прошествии указанного времени – если крупномер не приживется – подрядчик, исполняя гарантийные обязательства (сроком один год), заменит его в соответствии с условиями контракта», - сказала Наталья Котова, добавив, что допустимые отклонения по приживаемости зеленых насаждений составляют около десяти процентов: это считается нормальным.

По словам мэра, в 2020-м году городские власти уделяли вопросам озеленения достаточно большое внимание. В Челябинске в общей сложности высадили около 14-ти тысяч растений, в том числе около 109-ти тысяч кустарников. Также было уложено около 200 тысяч квадратных метров газона.

Инвентаризация зеленых насаждений на сегодняшний день проведена. Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову предоставить ее итоги средствам массовой информации.

Кроме того, глава Челябинска озвучила планы по озеленению на этот год.