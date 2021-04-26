Незаконная и законная: с вырубками в челябинском ЖК «Парковый» возникла путаница

С вырубками в 54-м микрорайоне жилого комплекса «Парковый» в Челябинске возникла путаница.

Как оказалось, комментируя на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 26-го апреля, вырубку деревьев в вышеназванном микрорайоне, замглавы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне перепутал участки, ненамеренно дезинформировав мэра Наталью Котову.

Напомним, Шамне сказал, что деревья вырубили (это было ночью – прим.) на месте строительства детского сада на 150 мест, тогда как позднее проведенная проверка установила: вырубка незаконна и проведена вовсе не на будущей стройплощадке. По данному факту было подано заявление в городскую прокуратуру.

Новая информация от администрации Челябинска: ночная вырубка в «Парковом» признана незаконной, при этом в данном микрорайоне запланирована еще и вырубка, о которой как раз таки говорил Владимир Шамне.

Деревья, кустарники и поросль вырубят в районе улицы Хариса Юсупова (между домами №70, 68 и 58) – именно здесь построят садик. То есть деревьев в «Парковом» будет еще меньше…

Правда, в администрации Челябинска добавили, что денежные средства, полученные в качестве компенсации за вырубку, потратят на высадку зеленых насаждений.

P.S. На фото красным цветом отмечена незаконная вырубка, зеленым - площадка под строительство детского сада.