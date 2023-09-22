НМУ установятся на выходные в четырех городах Челябинской области

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, вновь установятся в четырех городах Челябинской области в выходные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Златоуста, Коркино и Челябинска начнется в 19 часов 23 сентября и продлится до 11 часов 25 сентября. В Сатке НМУ прогнозируют с пяти утра субботы, 23 сентября, до 15 часов понедельника, 25 сентября.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Накануне, 21 сентября, в Челябинске были зарегистрированы пять случаев превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе: четыре случая – сероводорода (максимальная концентрация - 1,8 ПДКмр – в Металлургическом районе), один - фторида водорода (1,3 ПДКмр, Ленинский район).

В Магнитогорске зафиксировано три случая: два - оксида углерода (1,5 ПДКмр, Правобережный район) и один – формальдегида (1,2 ПДКмр, левобережная часть Орджоникидзевского района).

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.