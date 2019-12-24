Ночью снегопад добавил работы дорожникам Челябинска и четырём районам области
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 10:32

В ночь на 24 декабря снег прошёл в Челябинске и в четырех районах области - Аргаяшском, Каслинском, Кунашакском, Октябрьском районах. В Верхнеуральске - низовая метель.

По данным Челябинского Гидрометцентра, выпало от 0,2 до четырех миллиметров осадков.

Как сообщает миндортранс области, на  автодорогах регионального значения сегодня утром и весь день работают 138 единиц техники: 59 комбинированных дорожных машин (КДМ), 23 Урал-Тройка, 42 навесных снегоочистителя и 14 автогрейдеров.

В Челябинске снегопад начался в районе полуночи. С началом снегопада была начата патрульная снегоочистка 12 колоннами специализированной техники.  Всего в ночную смену на основных магистралях города работало 172 единицы техники и бригады ручной уборки. Снегоуборочную технику сопровождают дополнительные экипажи ДПС для беспрепятственной ее работе по очистке дорог от осадков.

Работы не прекращаются до сих пор. Производится сплошное подметание проезжих частей. Обработка противогололедными материалами производится точечно. Также производилось формирование снежных валов и последующий вывоз снега.

В дневную смену запланирован выход 140 единиц техники. Продолжится расчистка проезжих частей от снега. В зависимости от ситуации выход техники будет корректироваться.

Госавтоинспекция просит водителей не оставлять автомобили на обочинах так как они мешают нормальной работе снегоуборочной техники. По возможности необходимо воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. При приближении колон снегоуборочной техники, водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными и пропускать снегоуборочную технику.

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