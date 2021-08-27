Новые правила: какую рыбу нельзя считать уловом и нужно отпустить обратно в водоем

Новые правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна вступают в силу первого сентября 2021 года. Челябинская область как раз относится к этой территориальной совокупности водных объектов, и это значит, что все южноуральцы, имеющие отношение к рыболовству, должны данные правила изучить и соблюдать их требования.

Изменения в ранее существовавших правилах касаются в основном установления новых размеров улова по видам рыбы. Как пояснили в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства (отдел госконтроля), новые правила рыболовства устанавливают следующие промысловые размеры улова для рыбаков-любителей Челябинской области: минимальный размер рыбы - для судака 35 сантиметров (прежний размер 30 см), для карпа и сазана - 30 сантиметров (ранее на этот вид рыбы ограничение размеров не распространялось). Прежними остались промысловые размеры для щуки - 30 сантиметров, жереха - 30 сантиметров, леща - 20 сантиметров, рака – девять сантиметров.

«Рыба, которая меньше указанных размеров, подлежит немедленному выпуску в среду обитания с наименьшими повреждениями. Устанавливается и новая норма вылова. Общая суточная норма добычи водных биологических ресурсов (рыбы) для рыбака-любителя - восемь килограммов, из которых не более трех килограммов (или 15 экземпляров) должно приходиться на сиговые виды рыб, и пять килограммов - на такие виды, как лещ, судак, щука, сазан (в прежних правилах суточная норма на сазана не устанавливалась), карась, плотва, окунь. Если гражданин превысил суточную норму вылова, он, по правилам рыболовства, обязан прекратить рыбачить», - поясняет начальник отдела госконтроля Владимир Борисов.

В правилах остался запрет на использование лесковых сетей и на само присутствие граждан с такими сетями на водоемах, в водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов.

При этом появилась оговорка, что изымать сети из водоема можно только в присутствии сотрудников рыбоохраны или органов внутренних дел. То есть самовольно отбирать и уничтожать сети нельзя, как это делали ранее, например, представители общественных организаций.

Дополнительно введён запрет на утилизацию (уничтожение) сетей вне специально предусмотренных для сбора мусора мест.

Нарушение действующих правил рыболовства чревато для рыбаков-любителей административным штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией лодки и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без таковой.

При этом нарушитель должен будет возместить нанесенный Российской Федерации ущерб (в среднем одна голова незаконно выловленной рыбы оценивается в 250 рублей).