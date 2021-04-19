Новый сквер в Калининском районе Челябинска обещает раздолье и людям, и собакам

Новый сквер в березовой роще на территории Калининского района Челябинска обещает стать настоящим подарком для местных жителей.

Напомним, работы по созданию общественного пространства возле ледовой арены «Трактор» ведутся по федеральной программе «Формирование современной городской среды» второй год. Глава района Сергей Колесник держит ход выполнения подрядчиком благоустройства на личном контроле.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, в 2021-м году в сквере появятся не только спортивные и игровые площадки, но и две площадки для выгула собак. Также здесь уже обустроен скейт-парк, будут установлены гамаки, скамейки, урны и малые архитектурные формы, выполненные по специально разработанным для данного общественного пространства проектам.

Помимо прочего, сквер планируют озеленить и установить систему автополива.

По словам Сергея Колесника, в этом году здесь реализуются семь муниципальных контрактов общей стоимостью свыше 17-ти миллионов рублей.

«В настоящее время в сквере заканчивается монтаж оборудования для гамаков, начались подготовительные работы по строительству площадок для выгула собак и озеленению. Отмечу, большая часть средств (более десяти миллионов рублей) будет потрачена на озеленение рощи», - рассказал Сергей Колесник.

Он сообщил, что на территории площадью 43 тысячи 795 квадратных метров подрядчик высадит 113 деревьев, полторы тысячи кустарников и свыше двух с половиной тысяч многолетников.

«Работы идут полным ходом (их планируется завершить до первого августа), но, как мы видим, уже сейчас жители близлежащих микрорайонов начали активно использовать общественное пространство для отдыха с детьми», - отметил Сергей Колесник.

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В администрации еще раз подчеркнули, что уникальность сквера в его гармоничном «проникании» в березовую рощу. Так, все здоровые деревья сохранены, а дорожки спроектированы с учетом уже имеющихся тропинок, ранее протоптанных жителями.

Важно, что при подготовке основания под пешеходную дорожку кусты, находившиеся на участке проведения работ, были пересажены в безопасные места - туда, где благоустроительные работы не ведутся.

Напомним, зеленую территорию у ледовой арены «Трактор» жители Калининского района выбрали как объект благоустройства во время рейтингового голосования в 2019-м году. По мнению большинства горожан, именно эту заброшенную зону – со строительным мусором в центре, огромными бетонными плитами и множеством зарослей – необходимо было преобразить в первую очередь.

В 2021-году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в Челябинске будет благоустроено девять общественных пространств, включая парк Дружбы в Тракторозаводском районе, где работы (так же, как и в Калининском районе) проводятся в два этапа и начались в 2020-м году.