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24.07.2023

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озеро Тургояк
охрана природы
Водоемы Челябинской области
АиФ
Среда обитания
24.07.2023 13:23
Фото: «Аргументы и Факты-Челябинск»

Одиннадцать шагов по спасению озера Тургояк

Челябинские экологи разработали программу спасения и развития жемчужины Южного Урала – озера Тургояк. Более трех лет специалисты научных и экспертных организаций изучали проблему антропогенного воздействия на водоем и возможные варианты «лечения» акватории. В итоговом документе 11 пунктов.

Программа была представлена на круглом столе, организованном «АиФ – Челябинск». При участии экспертов Всероссийского общества охраны природы, представителей науки, профильных министерств и ведомств, бизнес-сообщества обсуждались вопросы мониторинга состояния водных объектов, темы защиты малых водных объектов региона, экологического просвещения и участия бизнеса в экопрограммах.

Фото: «Аргументы и Факты-Челябинск»

Главный специалист МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского городского округа», заслуженный эколог РФ Александр Лагунов озвучил основные моменты программы:

Первым пунктом должно стать восстановление реки Исток. Из-за двухметрового колебания озера Тургояк в сухую фазу уровень воды сильно опускается, и прекращается течение реки. Во влажную фазу течение очень сильное, что становится причиной затоплений, как это произошло в 2007 году. Второй пункт - создание единой системы водоснабжения и водоотведения. Это позволит исключить слив канализационных стоков в озеро. И впредь нельзя допускать строительство ни одного нового объекта без подключения к централизованной системе. И третье – создание единой транспортной системы, включая отсекающие стоянки с твердым покрытием, с очисткой сточных вод с площадок, - привел свои аргументы эксперт.

Также в рамках программы планируется ограничить или вовсе запретить лесозаготовку на водосборной площади озера Тургояк, кроме обязательной санитарной вырубки. Это поможет сократить поверхностную эрозию и попадание органики в воду.

Перераспределение потоков отдыхающих снизит нагрузку на береговую линию и повысит рекреационную емкость территории. Разработчики программы предлагают создание туристических и спортивных троп, открытие новых маршрутов, развитие выездных экскурсий в Ильменский заповедник и к другим природным достопримечательностям. И это может стать новой идеей в сфере туризма в Челябинской области.

Нужно ломать стереотипы отдыха выходного дня и уходить от привычного: шашлык, пиво, громкая музыка и как можно ближе подъехать на своем автомобиле к берегу. Важно прививать полезные навыки и формировать у подрастающего поколения осознанность последствий своего поведения и отношения к природе, - говорит Александр Лагунов.

Его поддержали другие участники круглого стола, отметив важность экологического воспитания.

Фото: «Аргументы и Факты-Челябинск»

Начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота регионального министерства экологии Марина Дымова рассказала о реализации проекта «Вода России». Он действует с 2014 года, и последние пять лет Челябинская область находится в десятке самых активных субъектов по реализации проекта и является лидером по количеству волонтеров, участвующих в мероприятиях по очистке водоемов.

В регионе действует экологический дайв-десант озер Южного Урала, много молодых ребят, желающих присоединиться к экоактивистам. Но и этого недостаточно. Нам необходимо чистое сознание. Нужно бороться с мусором в головах. Если в течение 2019-2020 годов мы действительно убирали огромные объемы мусора, то уже в эти два года его значительно меньше. Но он есть… И здесь вопрос к людям: что же вами руководит, когда на отдыхе вы оставляет после себя горы одноразовой посуды, бутылок, пакетов? \Почему считаете, что кто-то должен все это убирать? - обратилась Марина Дымова через видеокамеру к телезрителям.

Тема экологического воспитания красной нитью проходит и в рамках реализации программы «Уникальные водоемы России». Она запущена год назад совместными усилиями Всероссийского общества охраны природы, издательского дома «Аргументы и факты», Госкорпорации «Росатом», ПАО «ГМК “Норильский никель”» и других партнеров при поддержке Федерального агентства водных ресурсов.

В рамках программы проводится очистка берегов и оздоровление акваторий небольших рек, озер, заливов и других водоемов, которые не попадают в большие федеральные проекты. И здесь важный момент – объединение усилий государства, общественных организаций и населения.

Треть мировых запасов пресной воды сосредоточена в России. Значительная часть этих ресурсов - те самые малые водоемы, которые призвана сохранить программа «Уникальные водоемы России, - подчеркнул в своем выступлении на тематическом форуме председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Сегодня в сравнении с другими регионами России ситуация с малыми водоемами  в Челябинской области удовлетворительная. Как отметил участник круглого стола - доктор геолого-минералогических наук, эксперт Всероссийского общества охраны природы Пётр Колосов, те меры, которые предпринимаются, способны защитить местную акваторию. Главное, планомерное сотрудничество экоактивистов с профильными научными учреждениями и бизнесом. И важен акцент на экологическое просвещение.

Дата проведения публичных слушаний программы по спасению и развитию озера Тургояк пока не определена. Необходимо время для ее изучения и анализа, на что уйдет два-три месяца. В реализации программы важно участие экспертов, надзорных органов, власти, бизнеса и общественников.

Ряд конкретных шагов бизнес-сообщество предпринимает уже сегодня. По словам председателя совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина»» и ОАО «Золотой пляж», президента Национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк», президента национального Горнолыжного союза Челябинской области Олега Сиротина, бизнес берет на себя роль инвестора в реализации некоторых пунктов программы. Уже проведены переговоры и есть конкретика по срокам исполнения и участникам. 

В сентябре 2023 года Челябинское областное отделение ВООП  в рамках проекта «Уникальные водоемы России» начинает реализацию пилотного проекта по мониторингу водных объектов региона. На первом этапе совместно с Росприроднадзором  будет проведено обучение общественных инспекторов по охране окружающей среды, которые будут проводить наблюдение за состоянием приоритетных водоемов региона.

В дальнейшем будет разработана программа мониторинга, и до конца 2023 года рядом с Тургояком появится центр мониторинга за водными объектами, поучаствовать в создании и работе которого приглашаются все заинтересованные лица.

Тема спасения нашей гордости – озера Тургояк - это повод в очередной раз задуматься о ценности жизни на планете, бережном отношении к природе и нашем участии в ее сохранении. Для каждого это должно стать образом жизни. «Дайте природе шанс!».

автор: Анастасия Полонская

озеро Тургояк
охрана природы
Водоемы Челябинской области
АиФ
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21.07.2023 02:26

В пятницу у православных – день явления Казанской иконы Божией Матери

20.07.2023 20:05

Анонсы событий и мероприятий на 21 июля (18+)

20.07.2023 19:48

В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской

20.07.2023 19:18

Власти Магнитогорска пошли навстречу предпринимателям

20.07.2023 18:52

Бюджет Магнитогорска - на нужные дела

20.07.2023 18:41

Текслер: Ленинский район Челябинска станет замечательным местом для жизни, работы и отдыха

20.07.2023 18:32

Больше 3 миллионов клиентов билайна выбрали флагманское решение компании — Тариф UP

20.07.2023 17:56

В Челябинске закроют движение троллейбусов через перекресток Свердловского и пр. Ленина

20.07.2023 17:39

Продлено ограничение движения транспорта в Ленинском районе Челябинска

20.07.2023 16:53

Троллейбусы № 6, 10, 16, 17 и 19 в Челябинске возвращаются на свои прежние маршруты

20.07.2023 16:10

В ЮУрГГПУ проходят встречи с абитуриентами

20.07.2023 15:28

Магнитогорцу грозит до двух лет заключения за уклонения от призыва на военную службу

20.07.2023 15:10

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено до пятницы

20.07.2023 14:36

Глава Каслей оштрафована за заваленные мусором контейнерные площадки

20.07.2023 13:37

ММК стал лауреатом национальной премии в области экологии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»

20.07.2023 12:42

В Челябинской области 590 новорожденных попали в группу риска после скрининга

20.07.2023 12:17

Успевай на бюджет в ЮУрГУ и получай стипендию!

20.07.2023 11:46

ГИБДД устроит проверки на дорогах Челябинска

20.07.2023 11:22

Текслер: «Есть вопросы по ливневой канализации в Челябинске»

20.07.2023 10:40

В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»

20.07.2023 10:37

Находящийся в СИЗО челябинский депутат подал заявление о признании его банкротом

20.07.2023 10:32

Степной шмель залетел в горы Таганая

20.07.2023 10:26

Челябинский поэт-ополченец вступил в ряды «Поэзофронта»

20.07.2023 10:25

В челябинском зоопарке установили причину смерти медведицы Забавы

20.07.2023 09:51

Экс-губернатор Челябинской области признан банкротом

20.07.2023 09:31

В Крыму погибла девочка в результате атаки украинского беспилотника

19.07.2023 21:09

Анонсы событий и мероприятий на 20 июля (18+)

19.07.2023 19:11

Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске

19.07.2023 18:58

Все, что вам нужно знать о VPS-хостинге: гид по функциям и возможностям

19.07.2023 18:23

Мобильный интернет в 150 местах Южного Урала стал быстрее и качественнее работать

19.07.2023 17:28

Сотрудниками Челябинской полиции задержан подозреваемый в совершении убийства

19.07.2023 16:51

Студент ЮУрГУ разработал приложение, которое облегчит жизнь миллионам диабетиков

19.07.2023 16:44

Жителям Челябинской области предлагают внести биографии служащих Военно-морского флота в «Лица Победы»

19.07.2023 16:43

Следователи заинтересовались «Твоей привилегией» в Челябинске

19.07.2023 16:24

Первая реакция челябинцев на повышение проезда в общественном транспорте

19.07.2023 16:13

«Золотой колос»: состязания сельских спортсменов пройдут в Челябинской области

19.07.2023 16:09

Набережная озера Смолино в Челябинске будет носить имя Александра Федорова

19.07.2023 15:25

Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»

19.07.2023 14:53

Два столетия ради пользы и славы: публичная библиотека продолжает отмечать 125-летие

19.07.2023 14:49

В Челябинске полицейские закрыли наркопритоны

19.07.2023 14:23

В Челябинской области 20 июля – ливни, грозы, град