Одиннадцать шагов по спасению озера Тургояк

Челябинские экологи разработали программу спасения и развития жемчужины Южного Урала – озера Тургояк. Более трех лет специалисты научных и экспертных организаций изучали проблему антропогенного воздействия на водоем и возможные варианты «лечения» акватории. В итоговом документе 11 пунктов.

Программа была представлена на круглом столе, организованном «АиФ – Челябинск». При участии экспертов Всероссийского общества охраны природы, представителей науки, профильных министерств и ведомств, бизнес-сообщества обсуждались вопросы мониторинга состояния водных объектов, темы защиты малых водных объектов региона, экологического просвещения и участия бизнеса в экопрограммах.

Фото: «Аргументы и Факты-Челябинск»

Главный специалист МКУ «Управление по экологии и природопользованию Миасского городского округа», заслуженный эколог РФ Александр Лагунов озвучил основные моменты программы:

Первым пунктом должно стать восстановление реки Исток. Из-за двухметрового колебания озера Тургояк в сухую фазу уровень воды сильно опускается, и прекращается течение реки. Во влажную фазу течение очень сильное, что становится причиной затоплений, как это произошло в 2007 году. Второй пункт - создание единой системы водоснабжения и водоотведения. Это позволит исключить слив канализационных стоков в озеро. И впредь нельзя допускать строительство ни одного нового объекта без подключения к централизованной системе. И третье – создание единой транспортной системы, включая отсекающие стоянки с твердым покрытием, с очисткой сточных вод с площадок, - привел свои аргументы эксперт.

Также в рамках программы планируется ограничить или вовсе запретить лесозаготовку на водосборной площади озера Тургояк, кроме обязательной санитарной вырубки. Это поможет сократить поверхностную эрозию и попадание органики в воду.

Перераспределение потоков отдыхающих снизит нагрузку на береговую линию и повысит рекреационную емкость территории. Разработчики программы предлагают создание туристических и спортивных троп, открытие новых маршрутов, развитие выездных экскурсий в Ильменский заповедник и к другим природным достопримечательностям. И это может стать новой идеей в сфере туризма в Челябинской области.

Нужно ломать стереотипы отдыха выходного дня и уходить от привычного: шашлык, пиво, громкая музыка и как можно ближе подъехать на своем автомобиле к берегу. Важно прививать полезные навыки и формировать у подрастающего поколения осознанность последствий своего поведения и отношения к природе, - говорит Александр Лагунов.

Его поддержали другие участники круглого стола, отметив важность экологического воспитания.

Фото: «Аргументы и Факты-Челябинск»

Начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота регионального министерства экологии Марина Дымова рассказала о реализации проекта «Вода России». Он действует с 2014 года, и последние пять лет Челябинская область находится в десятке самых активных субъектов по реализации проекта и является лидером по количеству волонтеров, участвующих в мероприятиях по очистке водоемов.

В регионе действует экологический дайв-десант озер Южного Урала, много молодых ребят, желающих присоединиться к экоактивистам. Но и этого недостаточно. Нам необходимо чистое сознание. Нужно бороться с мусором в головах. Если в течение 2019-2020 годов мы действительно убирали огромные объемы мусора, то уже в эти два года его значительно меньше. Но он есть… И здесь вопрос к людям: что же вами руководит, когда на отдыхе вы оставляет после себя горы одноразовой посуды, бутылок, пакетов? \Почему считаете, что кто-то должен все это убирать? - обратилась Марина Дымова через видеокамеру к телезрителям.

Тема экологического воспитания красной нитью проходит и в рамках реализации программы «Уникальные водоемы России». Она запущена год назад совместными усилиями Всероссийского общества охраны природы, издательского дома «Аргументы и факты», Госкорпорации «Росатом», ПАО «ГМК “Норильский никель”» и других партнеров при поддержке Федерального агентства водных ресурсов.

В рамках программы проводится очистка берегов и оздоровление акваторий небольших рек, озер, заливов и других водоемов, которые не попадают в большие федеральные проекты. И здесь важный момент – объединение усилий государства, общественных организаций и населения.

Треть мировых запасов пресной воды сосредоточена в России. Значительная часть этих ресурсов - те самые малые водоемы, которые призвана сохранить программа «Уникальные водоемы России, - подчеркнул в своем выступлении на тематическом форуме председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Сегодня в сравнении с другими регионами России ситуация с малыми водоемами в Челябинской области удовлетворительная. Как отметил участник круглого стола - доктор геолого-минералогических наук, эксперт Всероссийского общества охраны природы Пётр Колосов, те меры, которые предпринимаются, способны защитить местную акваторию. Главное, планомерное сотрудничество экоактивистов с профильными научными учреждениями и бизнесом. И важен акцент на экологическое просвещение.

Дата проведения публичных слушаний программы по спасению и развитию озера Тургояк пока не определена. Необходимо время для ее изучения и анализа, на что уйдет два-три месяца. В реализации программы важно участие экспертов, надзорных органов, власти, бизнеса и общественников.

Ряд конкретных шагов бизнес-сообщество предпринимает уже сегодня. По словам председателя совета директоров ООО «Горнолыжный центр «Солнечная долина»» и ОАО «Золотой пляж», президента Национального парка спорта, туризма и активного отдыха «Тургояк», президента национального Горнолыжного союза Челябинской области Олега Сиротина, бизнес берет на себя роль инвестора в реализации некоторых пунктов программы. Уже проведены переговоры и есть конкретика по срокам исполнения и участникам.

В сентябре 2023 года Челябинское областное отделение ВООП в рамках проекта «Уникальные водоемы России» начинает реализацию пилотного проекта по мониторингу водных объектов региона. На первом этапе совместно с Росприроднадзором будет проведено обучение общественных инспекторов по охране окружающей среды, которые будут проводить наблюдение за состоянием приоритетных водоемов региона.

В дальнейшем будет разработана программа мониторинга, и до конца 2023 года рядом с Тургояком появится центр мониторинга за водными объектами, поучаствовать в создании и работе которого приглашаются все заинтересованные лица.

Тема спасения нашей гордости – озера Тургояк - это повод в очередной раз задуматься о ценности жизни на планете, бережном отношении к природе и нашем участии в ее сохранении. Для каждого это должно стать образом жизни. «Дайте природе шанс!».

автор: Анастасия Полонская