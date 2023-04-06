Мир неравнодушных людей: «Добрые дела не стоит делать в тишине»

В издательском доме «Аргументы и факты» в Москве состоялась презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей» и паблик-ток о благотворительности.

«Мир неравнодушных людей» - мультимедийная просветительская платформа о ста некоммерческих организациях из разных регионов России, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект запущен на сайте «Аргументы и факты» и реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и ИД «Аргументы и факты».

Рассказать о проекте собрались представители ста некоммерческих организаций, принимавших участие в проекте: эксперты НКО из Москвы были приглашены в исторический особняк на Мясницкую, 42, остальные подключались к эфиру онлайн.

Открыл разговор генеральный директор ИД «Аргументы и факты» и председатель попечительского совета благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков. Он рассказал об истории возникновения проекта и выразил надежду, что таких проектов станет больше.

«Большинство спецпроектов издательского дома «АиФ» социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь. С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. Считаем, что поддерживать их инициативы - важная миссия СМИ», - подчеркнул Руслан Новиков.

Директор по стратегическому развитию благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Светлана Горбачева рассказала о том, в чем состоит ключевая задача проекта и как строилась работа над ним.

«Читатели, зайдя на сайт, могут подробно узнать о каждом проекте НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. О каждой некоммерческой организации создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее, - отметила Светлана Горбачева. - «Мир неравнодушных людей» - один из проектов, где наша экспертиза сыграла свою роль. Все мы привыкли добрые дела делать тихо. На самом деле нужно делать их громко, потому что как еще люди могут к нам присоединиться, как они смогут поучаствовать? Поэтому чем чаще, чем лучше, чем понятнее мы объясняем нашу работу и приглашаем людей к нам присоединиться, тем, безусловно, ярче развивается культура благотворительности в нашей стране».

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов затронул тему важности взаимодействия медиа и представителей некоммерческого сектора.

«Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиалидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа. Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь: кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которое государство им дает», - сказал Антон Долгов.

От Санкт-Петербурга в проекте «Мир неравнодушных людей» участвует руководитель автономной некоммерческой организации «Развивающий центр «Хатутик» («Одуванчик») Лилит Шарбатян.

«Мы организуем межнациональные программы, направленные на объединение людей разных национальностей и возрастов под одной крышей. С нашей помощью у них формируется эмоционально-положительное отношение к национальному многообразию жителей нашего города Санкт-Петербурга и всей России», - отметила Лилит Шарбатян.