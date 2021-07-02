Орнитологи вновь обеспокоены судьбой лебедя, выпущенного губернатором Текслером на волю

В Челябинской области орнитологи и общественники вновь озаботились состоянием краснокнижного лебедя-кликуна, которого после реабилитации выпустил на волю губернатор Алексей Текслер и руководитель приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян, спасший птицу. В минэкологии заверяют, что угрозы для жизни птицы нет.

Политолог Александр Подопригора заверяет, ссылаясь на заслуживающие доверие источники, что «в воскресенье утром Минэкологии области организует ловлю краснокнижного лебедя-кликуна. «Условия жизни фактически ручной птицы в районе активно посещаемого озера Боровушка оказались для нее крайне тяжелыми и даже угрожающими ее жизни, об этом много пишут сейчас в соцсетях», - подчеркивает Подопригора.

В группе «Орнитологическое сообщество Челябинской области» сообщается, что лебедь болен и размещено в подтверждение видео. «Лебедь-кликун болен. Это видно на видео. Ему нужно лечение. А вместо этого он стал развлечением для отдыхающих. И, судя по преобразованию ручного лебедя в нападающего, самому лебедю не нравятся человеческие забавы», - пишут в группе.

Орнитологи заверяют, что направили обращения в адрес минэкологии и губернатора, но ответа до сих пор не получили. Но пока птица подвергается нападениям со стороны людей. «А 25 июня стало известно, что, благодаря всевозможным экспериментам по подкормке, в прошлом ручной лебедь-кликун стал нападать на людей (и в том числе на детей). Чего все ждут? Вместо того, чтобы помочь больной птице, все ждут, когда он умрет??? Или когда его убьют??? Сколько можно издеваться над краснокнижной птицей???», - задаются вопросами в сообществе.

Замминистра экологии Виталий Безруков заверяет, что распространяемая в соцсетях информация о болезни птицы не соответствует действительности.

«Состояние птицы после выпуска неоднократно проверялась специалистами, в частности Кареном Даллакяном, который непрерывно следит за судьбой птицы. Состояние оценивается как отличное. Птица приспособилась к водоему, у нее отличная кормовая база, - рассказывает Безруков свои данные о состоянии птицы. - Также лебедь-кликун прошел линьку, обрел новый перьевой покров, встал на крыло и активно перемещается между водоемами. На озере Боровушка он чувствует себя доминантом и не имеет конкурентов, к тому же здесь обширная кормовая база.

Орнитологи считают, что краснокнижную птицу надо было выпускать в закрытом заказнике Донгузлы, а не на Боровушке (Еткульский район). По словам Подопригоры, Боровушка – туристическое место и там много отдыхающих.

По словам замминистра, лебедя специально выпустили именно на Боровушке. «Это особо охраняемая природная территория, и лебедь находится здесь под охраной и защитой. При выборе места учитывался и тот фактор, что до травмы птица обитала на озере Боровушка. Отсюда ее травмированную изъяли из рук браконьеров», - пояснил выбор места Виталий Безруков.

Чиновник напомнил, что озеро Боровушка, как и Еткульский бор, не является туристическим объектом. «Это памятник природы, и все жители обязаны беречь сложившуюся экосистему и ее обитателей, - подчеркивает Безруков. - Необходимо помнить, что запрещено кормить и подкармливать диких животных и птиц. Нельзя пытаться поймать дикое животное или птицу с целью фотографий или сэлфи. Нельзя шуметь и пугать обитателей охраняемой природной территории. Запрещается подходить или подплывать к диким животным, также необходимо ограничить своих детей от контакта с пернатыми и представителями фауны.

Замминистра экологии также подчеркивает, что именно человек является главным агрессором для животных и птиц. А животные, как и птицы, могут напасть на людей с целью защиты.