31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
31.10.2023
В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1
31.10.2023
На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске ограничили движение
31.10.2023
По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка
31.10.2023
В Челябинске состоятся юбилейные Рождественские чтения
Озеро Тургояк сделают доступным для всех по решению суда
03.10.2023
Эко-активисты из Миасса объехали озеро Тургояк на велосипедах и очистили его берега от мусора
25.07.2023
С берега озера Тургояк эвакуировали более 10 машин
24.07.2023
Одиннадцать шагов по спасению озера Тургояк
19.05.2023
На Тургояке состоится Кубок Федора Конюхова
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023