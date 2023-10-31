Озеро Тургояк сделают доступным для всех по решению суда

На озере Тургояк (Челябинская область) демонтируют незаконное ограждение, препятствующее свободному доступу граждан к озеру.

Иск ГБУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» об обеспечении свободного доступа к 20-метровой береговой полосе общего пользования и лесному участку на территории охранной зоны памятника природы - озера Тургояк удовлетворил Арбитражный суд региона.

Как напомнили в областном министерстве экологии, в сентябре прошлого года сотрудники ООПТ региона провели обследование охранной зоны уникального южноуральского водоема и выяснили, что арендатор лесного участка установил ограждение, ограничив доступ людей и к самому озеру Тургояк, и к участку в квартале №43 Тургоякского участкового лесничества.

При этом в соответствии со статьей 6 Водного кодекса РФ ограничение прав граждан на свободный доступ к водному объекту общего пользования и бесплатное пребывание в лесу недопустимо. Лицо, допустившее подобное нарушение, обязано его устранить, что арендатору, безусловно, придется сделать, хочет он того или нет.

В министерстве экологии уточнили, что ограждение будет демонтировано в течение двух ближайших месяцев.