Подвалы жилых домов Челябинска готовят к возможному приему укрываемых

Подвалы жилых домов Челябинска приводят в надлежащее состояние, готовя к возможному приему укрываемых.

Соответствующее распоряжение, адресованное управляющим компаниям областного центра, 13 июня подписал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Обращаясь к руководителям «управляек» с таким поручением, вице-мэр сослался на поручение президента РФ Владимира Путина от 11 октября 2022 года и поручение заместителя губернатора Челябинской области Алексея Фартыгина от 26 мая текущего года.

Выполнить работы по приведению подвальных помещений жилых домов в надлежащее состояние управляющие компании южноуральской столицы должны в срок до 30 июня этого года.

Александр Астахов подчеркнул, что особое внимание обслуживающие организации должны обратить на целостность дверных проемов и входных дверей, внутренних стен и перегородок. При этом самовольных хозяйственных построек, кладовок и иных строений в подвалах быть не должно – соответственно, их придется демонтировать.

Также управляющие компании должны в обязательном порядке проверить исправность и наличие в подвальных помещениях проводок электрооборудования и освещения, освободить подвалы от строительного и бытового мусора.

«Проверка исполнения поручения и оценка готовности подвальных помещений будет осуществлена в июле 2023 года органами госвласти – с последующим докладом губернатору Челябинской области», - отметил Александр Астахов.

В мэрии пояснили, что населению волноваться не стоит – это просто плановые мероприятия по защите населения и гражданской обороне (пусть и с тревожной формулировкой о возможном приеме укрываемых) и проводятся они в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне».

Провести осмотры подвальных помещений многоквартирных домов и привести их в соответствие с требованиями минимального перечня работ управляющим компаниям Челябинска рекомендовал оперативный штаб региона в январе 2023 года.

Минимальный перечень работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением правительства Российской Федерации от третьего апреля 2013 года №290.

«Данные мероприятия спланированы на территории Челябинска, как и в других регионах Российской Федерации, в целях проверки надлежащего содержания подвальных помещений жилых домов в рамках проведения мероприятий по защите населения от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также угроз террористической направленности», - резюмировали городские власти.