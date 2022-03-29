Пока сотрудники челябинского зоопарка жарко дискутируют, виновник переполоха очаровывает дам

В ожидании нового имени маленький царевич – он же львенок из Барнаула - очаровывает сотрудниц челябинского зоопарка.

Напомним, будущий царь зверей, пятимесячный сын африканских львов Алтая и Аи, переехал в столицу Южного Урала на постоянное место жительства в марте текущего года. В барнаульском зоопарке, как пишут знавшие его люди, львенка звали Симбой, однако сотрудники челябинского зверинца решили дать своему новому подопечному другое имя.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», коллектив учреждения даже объявил конкурс на лучшее имя для львенка. Результаты превзошли все ожидания – жители Челябинска настолько прониклись этим очаровательным ребенком, что в буквальном смысле слова забросали зоопарк вариантами имен.

«Креативные наши подписчики! Что же вы наделали? Разбег - от Чубакки до Аполлона. Мы получили огромное количество вариантов имени для нашего львёнка. Спасибо всем вам за активность и многим за оригинальность. Теперь наш коллектив берет паузу для жарких дискуссий, обмена мнениями и выбора понравившихся вариантов имён. Знайте, нам все ещё может пригодится ваша помощь!» - такое сообщение появилось в группе челябинского зоопарка сегодня, 29-го марта.

И подписчики учреждения сразу же откликнулись. Сибай, Царь, Тургай, Аслан или Урал, Цезарь, Зевс, Симба, Zигфрид - Победа и Мир, Силур или Сильвер, Зет, Нургуш – вот первые варианты имени, которые написали поклонники и поклонницы львенка в комментариях.

Что же касается самого виновника «переполоха» в соцсетях, он, хоть и временно безымянный, без дела не сидит: находясь на карантине (это обычная процедура на новом месте жительства животного), солнечный красавчик уже научился греметь чашками, подглядывать за зебрами и покорять сердца сотрудниц, а также с упоением поедает сырое мясо, как и подобает здоровому, полному сил молодому хищнику.

«Ну правда ведь, красавец?» - обращаются сотрудники зоопарка к своей многочисленной аудитории.

Правда. Редкостный. Глаз не отвести.