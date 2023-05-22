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22.05.2023

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22.05.2023

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21.05.2023

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22.05.2023 10:12

Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой

Медики советуют: В жару отмените трудовые подвиги

Последняя декада мая в Челябинской области ожидается жаркой, первая половина наступившей недели будет преимущественно без осадков. Атмосферное давление сохранится выше нормы.

Температура воздуха будет повышаться и в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 24-29 градусов. В выходные и в начале следующей недели столбик термометра может преодолевать 30-градусную отметку.

«Установившийся над Уралом антициклон упорствует, заставляя атмосферные фронты деградировать и оставлять влагу на далеких подступах к нашему региону. В начале недели осадки маловероятны», - отметили в Уральском Гидрометцентре. Во второй половине половина семидневки и в завершающие дни весны прогнозируют дожди и грозы.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба и всю текущую неделю оно сохранится повышенным.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами  в восточной половине - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Сейчас наступил период активных работ на садовых и дачных участках. Врачи советуют южноуральцам не работать в жаркие часы. «Самые высокие показатели давления бывают в 16 часов дня и рано утром. Поэтому в эти часы воздержитесь от активной физической работы. Если день выдался знойным - отмените трудовые подвиги: гипертоники плохо переносят жару», - дают рекомендации медики.

Кроме того, необходимо пить больше воды. Недостаток жидкости в организме ведет к обезвоживанию клеток и сужению кровеносных сосудов, а сокращение сосудистого просвета провоцирует повышение давления.

«Если вы почувствовали себя плохо, сразу же бросьте все дела и присядьте в тени. Измерьте давление и, если нужно, примите лекарство. Выпейте немного прохладной воды и положите смоченную водой тряпку себе на лоб. Позвоните и предупредите родственников или близких о том, что вам плохо, чтобы они знали», рекомендуют специалисты.

Автор: Любовь Юрина
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18.05.2023 10:01

Бывший замминистра здравоохранения региона теперь может занимать любую должность

18.05.2023 09:20

Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды

18.05.2023 00:14

Lassie-качественная одежда для детей

17.05.2023 22:21

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая (18+)

17.05.2023 20:05

В Челябинской области 18 мая – тепло и ветрено, местами дожди и грозы

17.05.2023 18:04

В Челябинске построят Центр развития баскетбола

17.05.2023 17:25

Масштабное творчество: молодые специалисты ГРЦ Макеева провели выставку стендового моделизма

17.05.2023 17:04

Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий

17.05.2023 17:00

Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами

17.05.2023 16:51

Чурилово совершает дорожный рывок

17.05.2023 16:35

Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России

17.05.2023 16:24

Эшшольция зацветет около Публичной библиотеки

17.05.2023 16:12

Третий звонок перед «Балетом»: Wink представил финальный трейлер сериала

17.05.2023 15:57

В сквере на Южноуральской в Челябинске полным ходом формируют комфортную среду

17.05.2023 15:48

Челябинцев приглашают на праздничный автопробег «Авторадио» и Фестиваль ретро-автомобилей

17.05.2023 15:34

Челябинск в 16-ый раз принимал песенный парад имени К.И.Шульженко

17.05.2023 15:15

Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка

17.05.2023 15:07

Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова

17.05.2023 14:53

В Челябинской области в особенные даты лета ожидается свадебный бум