22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
22.05.2023
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
22.05.2023
В Челябинске открыто 19 мест для купания
22.05.2023
В Челябинске начинается отключение горячей воды
22.05.2023
Полицейский из Челябинска спас собаку от голода
21.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
Медики советуют: В жару отмените трудовые подвиги
22.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
20.06.2022
В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется
16.08.2021
В Челябинске введен четвертый класс пожарной опасности и усилен контроль на водоемах
31.07.2021
На Южный Урал вернулась жара и задержится на 5-6 дней
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023