Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой

Последняя декада мая в Челябинской области ожидается жаркой, первая половина наступившей недели будет преимущественно без осадков. Атмосферное давление сохранится выше нормы.

Температура воздуха будет повышаться и в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 24-29 градусов. В выходные и в начале следующей недели столбик термометра может преодолевать 30-градусную отметку.

«Установившийся над Уралом антициклон упорствует, заставляя атмосферные фронты деградировать и оставлять влагу на далеких подступах к нашему региону. В начале недели осадки маловероятны», - отметили в Уральском Гидрометцентре. Во второй половине половина семидневки и в завершающие дни весны прогнозируют дожди и грозы.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба и всю текущую неделю оно сохранится повышенным.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами в восточной половине - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Сейчас наступил период активных работ на садовых и дачных участках. Врачи советуют южноуральцам не работать в жаркие часы. «Самые высокие показатели давления бывают в 16 часов дня и рано утром. Поэтому в эти часы воздержитесь от активной физической работы. Если день выдался знойным - отмените трудовые подвиги: гипертоники плохо переносят жару», - дают рекомендации медики.

Кроме того, необходимо пить больше воды. Недостаток жидкости в организме ведет к обезвоживанию клеток и сужению кровеносных сосудов, а сокращение сосудистого просвета провоцирует повышение давления.

«Если вы почувствовали себя плохо, сразу же бросьте все дела и присядьте в тени. Измерьте давление и, если нужно, примите лекарство. Выпейте немного прохладной воды и положите смоченную водой тряпку себе на лоб. Позвоните и предупредите родственников или близких о том, что вам плохо, чтобы они знали», рекомендуют специалисты.