14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
14.07.2023
Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги
14.07.2023
В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения
14.07.2023
Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России
14.07.2023
«Дружный» фестиваль пройдет в Ашинском районе
13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков
Регион получит 1,2 миллиарда рублей на автобусы для 21 муниципалитета
10.07.2023
Перевозчики Челябинской агломерации наказаны рублем за жару в транспорте и нерабочие валидаторы
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
16.06.2023
В Челябинске в выходные изменятся маршруты пяти троллейбусов
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023