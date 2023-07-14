Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков

Правительство Российской Федерации одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков – на приобретение нового общественного транспорта для муниципалитетов регион получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей.

Заявка Южного Урала была одобрена на заседании штаба с регионами РФ, которое провел зампредседателя российского правительства Марат Хуснуллин.

На выделенные в рамках специального казначейского кредита денежные средства будут закуплены автобусы разной вместимости для 21 муниципалитета Челябинской области. Новый пассажирский транспорт получат Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский муниципальные районы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на 1,2 миллиарда рублей будет закуплен 121 автобус, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса и 65 единиц малого класса.

Благодаря этому более одного миллиона жителей Челябинской области, включая 534,4 тысячи жителей малых городов и сельской местности, получат возможность передвигаться с удобствами и безопасно.

«Согласно техзаданию, все автобусы должны быть оснащены маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда», - отмечают в региональном правительстве.