Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом

Частное предприятие «Экологические корма и добавки», занимающееся в том числе переработкой и утилизацией трупов павших животных, устроило в Увельском районе Челябинской области, где осуществляет свою деятельность, «кормушку» для птиц и зверей.

Представители Магнитогорской природоохранной прокуратуры в ходе осмотра территории установили, что биологические отходы (говяжья, свиная кость, свиная щетина), а также твердые коммунальные отходы находятся на почве под открытым небом, в связи с чем являются доступными для четвероногих и крылатых.

Кроме того, установлен факт приема биологических отходов без входящих ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих перемещение грузов.

Прокуратура внесла руководителю общества с ограниченной ответственностью представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении юрлица возбуждены административные дела.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, в результате принятых надзорным ведомством мер «Экологические корма и добавки» очистили территорию от отходов, переработали биологические отходы.

Заместитель директора по производству привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.