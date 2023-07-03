03.07.2023
Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом
03.07.2023
Бастрыкин снова ждет доклада о ситуации с аварийным домом на Мира в Челябинске
03.07.2023
В Челябинской области разрыв между числом женщин и мужчин увеличился за два десятилетия
03.07.2023
Лучший наставник УИС Челябинской области поборется за победу в окружном этапе всероссийского конкурса
03.07.2023
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
03.07.2023
В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном
Предприятие по переработке трупов животных организовало в Увельском районе «склад» под открытым небом
13.11.2019
Природоохранный прокурор Челябинской области избавился от приставки «и.о.»
10.01.2019
Прокуратура нашла в Челябинске новых загрязнителей воздуха в период НМУ
11.10.2018
Руководство «ЧТЗ – УРАЛТРАК» забыло заплатить за выбросы и отходы
12.09.2018
Берег Тургояка по прихоти бизнесменов превратился в проезжую часть
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023