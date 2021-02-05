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Представители Башкирского заповедника переймут опыт специалистов Таганая

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) на стажировку приехали представители Башкирского заповедника. На встрече обсудят вопросы охраны и обустройства инфраструктуры, сообщает телеграм-канал Таганай News.

«Отдельной темой станет Великий Уральский путь, куда вошли обе территории. Совместный проект, который объединит 14 заповедников и национальных парков, - говорится в сообщении. - Каждый из них предложит путешественникам свою программу посещения. Общая протяжённость туристических маршрутов более пяти с половиной тысячи километров. Около 500 километров экологических троп готовы уже сегодня».

Напомним, в нацпарке «Таганай» особо остро стоит вопрос об охране леса. Ранее Госинспекторы составили два протокола на туристов из Москвы, которые расположились на ночлег в запрещенном для этого месте – на поляне у Откликного гребня.

В январе этого года охранники «Таганая» уже составили 12 протоколов. Это на семь больше, чем за первый месяц прошлого года. В основном фиксируются такие нарушения, как заезд в парк на транспорте и нахождение там без разрешения.