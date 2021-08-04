04.08.2021
Работающие пенсионеры получили от государства «на чай»
04.08.2021
Решение, полезное для бизнеса: МегаФон научился считывать эмоции звонящих
04.08.2021
ММК обеспечивает безопасность своих работников с помощью машинного зрения
04.08.2021
На Южном Урале женщина с признаками опьянения везла в машине грудного ребенка
04.08.2021
Нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» названа одной из лучших в мире
04.08.2021
В Челябинской области простимулируют территории, которые активно благоустраиваются
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
02.08.2021
В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное
23.07.2021
На Увильдах экологи устроили облаву на владельцев элитных коттеджей
15.07.2021
Виталий Безруков: В появлении сыпи после купания в Тургояке колиморфные бактерии не виноваты
14.07.2021
Челябинские экоактивисты приглашают горожан на уборку на Голубом карьере
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021