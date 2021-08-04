Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли

Рыбнадзор по Челябинской области объяснил массовый замор рыбы в реке Ай природными явлениями. С запросом о причинах случившегося в ведомство обращались общественники из организации «Гражданский патруль».

Ранее представитель общественной организации «Гражданский патруль» Андрей Королёв по сигналу рыбаков посетил место массового замора рыбы в реке Ай. Тогда активисты предположили, что причиной может стать слив химических препаратов в реку.

В Рыбнадзоре рассказали, что в ходе рейдового мероприятия мертвой рыбы ни в реке, ни на берегу обнаружено не было. Вода в реке была прозрачной, посторонних запахов не имела. Но по опросам рыбаков-любителей было установлено, что в июне этого года частичные заморные явления все-таки были.

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Результаты проб воды показали, что причиной замора стало цветение водорослей и недостаток кислорода в реке.

«В связи с повышением температуры воды и активным цветением сине-зеленых водорослей в ночное время суток содержание кислорода, растворенного в воде, резко снижается, что приводит к возникновению частичных заморов естественного характера, что и случилось на реке Ай», - говорится в ответе Рыбнадзора на обращение «Гражданского патруля».

Антропогенные факторы воздействия на окружающую среду специалисты Управления не выявили.

«Нам сообщили, что причина замора была естественной, но вот когда был сделан забор воды для проверки, мы не знаем и сомневаемся, что это произошло в день обращения, поскольку специалисты не увидели сотни мертвых рыб. С нашей стороны хочется обратиться к населению с просьбой сообщать нам или в соответствующие инстанции о случаях, если кому-то удастся обнаружить факты слива химических отходов в реку», - сказал Андрей Королёв.