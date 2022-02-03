Пятница в Челябинской области будет теплой и снежной

В Челябинской области в ночь с четверга на пятницу, четвертого февраля, ожидаются метели и гололедные явления в отдельных районах.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночь будет облачной, с прояснениями, местами пройдет небольшой и мокрый снег. В северной половине региона синоптики обещают умеренный снегопад, на крайнем западе – сильный. Как уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области, согласно проведенному мониторингу, осадки в горнозаводской зоне региона ожидаются до десяти миллиметров.

В ночное время столбики термометров южноуральцев будут показывать минус три-восемь градусов (при прояснении может похолодать до минус 13-ти).

Днем пятницы в Челябинской области воздух может прогреться с минус трех до плюс двух градусов (в низинах будет попрохладнее: около семи градусов ниже нуля).

В дневное время в регионе будет облачно, с прояснениями. Местами – так же, как и ночью, пройдет небольшой, мокрый снег.

Ветер четвертого февраля обещают южной четверти. Ночью его скорость составит 6-11 (местами порывы будут достигать 14-ти м/с), днем – четыре-девять метров в секунду.

В Челябинске днем пятницы существенных осадков не ожидается, ночью синоптики обещают небольшие осадки.

В ночное время температура воздуха в южноуральской столице составит шесть-восемь градусов ниже нуля, днем – минус один-три градуса. Ветер – также южной четверти, ночью будет более сильным, чем днем.

Четвертое февраля – по народному календарю, Тимофеев день, который на Руси называли одним из самых ненастных и холодных в году. «Тимофеевские» морозы считались злее крещенских.

Также в народе четвертое февраля называли «полузимником» (половина холодных дней уже осталась позади). В этот день крестьяне готовились к полевым весенним работам; пчеловоды утепляли улья, чтобы пчелы не замерзли.

Существует ряд народных примет, связанных с Тимофеевым днем:

если днем светит солнце - ждите раннюю весну;

много снега на Тимофея - будет хороший урожай зерновых;

если началась метель, то такая погода продлится неделю;

петухи вечером раскукарекались - к оттепели;

куры рано садятся на насест - ночью будет мороз;

гуси прячут клювы под крыло и стоят на одной ноге - к холодам;

узоры на стекле поднимаются вверх - к похолоданию, а вбок - к оттепели.