Реку Миасс в Челябинске начнут очищать от растительности с 16 июня

В Челябинске в пятницу, 16 июня, реку Миасс начнут очищать от водной растительности. Работы будут проводиться сразу на нескольких участках водоема.

Как пояснили в министерстве экологии региона, до 15 июня включительно в связи с нерестовым периодом очистка непосредственно в водоемах Южного Урала запрещена. Поэтому пока минэкологии Челябинской области избавляет прибрежную территорию Миасса и водную гладь реки в центре мегаполиса от бытового мусора (увы, но из года в год жители Челябинска бросают в воду все, что их душенька пожелает, - вредить окружающей среде таким гражданам совершенно не стыдно).

С завтрашнего дня освобождать воды Миасса от растительности будут два самоходных многофункциональных «Портума», в прошлом году зарекомендовавшие себя как машины с высокой производительностью.

Подготовку машин к работе Центр экологического мониторинга Челябинской области уже завершил – техника успешно протестирована и полностью готова к выполнению задач.

Челябинцы будут определенно рады началу работ по очистке городского водоема, внешний вид которого жителей очень расстраивает. Буквально пару дней назад, 13 июня, в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте были опубликованы снимки Миасса, сделанные с набережной за «Мегаполисом». Автор поста написал лишь три слова: «Комментарии не требуются».

Первой реакцией на снимки стала цитата из «Приключений Буратино», слегка измененная. В оригинале слова из песни черепахи Тортиллы звучат так: «Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда…».

«Был 12 июня. Не река, а полная жуть»; «В том году было так же, в этом году по этой причине не хочется гулять по набережной, чтобы не расстраиваться. В вечернее время, когда горят фонари, наверное, не так мрачно, как днем»; «Каждый год этот ужас!»; «Травка зеленеет, солнышко блестит. Речкою вонючей Челябинск знаменит» - вот такие комментарии, посвященные Миассу, оставляют жители в группе жалоб мэру.

А вот челябинка по имени Ольга вспомнила, что в прошлом году реку чистили спецмашиной, убирали траву с июля по сентябрь, и было – чисто. При этом горожанка отмечает, что «хрюшки-свинюшки кидают мусор где попало».

Еще одна горожанка так же отметила, что удручающее состояние Миасса – во многом «заслуга» самих жителей: «Только вот не одно руководство города ответственность должно нести за чистоту водоемов! Откуда-то же в воде бутылки пластиковые появились?!».

Действительно, состояние водоема – коллективная ответственность, ведь бытовым мусором многострадальную реку загрязняют сами горожане, зачастую не утруждающие себя прогулкой до ближайшей урны и бросающие в водоем все подряд. Так что состояние Миасса с точки зрения наличия в его водах бытового мусора напрямую зависит от уровня культуры жителей южноуральской столицы.