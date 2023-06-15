15.06.2023
Семейная драма: жительница Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
15.06.2023
Подготовка к городскому Сабантую в разгаре
15.06.2023
Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов
15.06.2023
Южноуральские охотинспекторы проверят актуальность охотничьих билетов из других регионов
14.06.2023
Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа
14.06.2023
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»
Реку Миасс в Челябинске начнут очищать от растительности с 16 июня
07.06.2023
СКР проверяет информацию о загрязнении реки Миасс в Челябинске твердыми отходами
18.05.2023
Челябинцев беспокоит состояние реки Миасс, власти анонсируют скорое начало очистки водоема
04.05.2023
Мэрия Челябинска: Разрешение на строительство офиса на берегу Миасса «Транснефти» не выдавалось
24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023