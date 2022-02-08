08.02.2022
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на ребенка в Челябинске
08.02.2022
В Кремле готовы изучить информацию о российских спонсорах белорусских протестов
08.02.2022
Все школы и учреждения допобразования Златоуста переведены на иную форму обучения
07.02.2022
Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи
07.02.2022
Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году
07.02.2022
Челябинца задержали с крупной партией мефедрона
«Режим черного неба» продлен на двое суток в пяти городах Челябинской области
31.01.2022
В Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте еще на сутки задержатся НМУ
31.01.2022
Челябинцы – об НМУ: Солнце так и не смогло пробиться сквозь этот удушливый кошмар
28.01.2022
Еще в четырех городах Челябинской области установится режим «черного неба» в выходные
28.01.2022
В трех городах Челябинской области на выходные объявлены НМУ
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022