13.10.2022
В Челябинске продолжают менять схему организации дорожного движения
13.10.2022
Режим «черного неба» продлен в пяти городах Челябинской области
13.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 октября (18+)
13.10.2022
Мост рядом с челябинским поселком Першино отремонтировали досрочно
13.10.2022
В ЮУТПП обсудили стратегию технологического прорыва и механизмы промышленной ипотеки
13.10.2022
Три IT-компании открывают в Челябинске мегашколу GigaSchool
Режим «черного неба» продлен в пяти городах Челябинской области
03.10.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды
03.10.2022
В Карабаше установились НМУ
27.09.2022
В Челябинске и Коркино на сутки установится режим «черного неба»
21.09.2022
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ и уже регистрируются превышения ПДК
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022