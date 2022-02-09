«Режим черного неба» продлен в семи городах Челябинской области

На территории семи городов Челябинской области еще сутки продлятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Жители жалуются на плохое самочувствие.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Сатке режим «черного неба», установившийся в 19 часов пятого февраля, сохранится до 19 часов десятого февраля.

В Аше и Магнитогорске НМУ начнутся в 19 часов девятого февраля и и прогнозируются также до вечера четверга, 10 февраля.

С 19 часов пятого февраля до 19 часов десятого февраля отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

В Копейске режим «черного неба» не объявляли, но жители жалуются на ухудшение самочувствия. «Копейск. На часах 4:47. Проснулись от удушающего выброса, опять КМЗ, дым повис над улицами. Ночью кто поедет проверять, своей лаборатории в Копейске нет, ночь, люди спят - можно травить», - пишет на странице «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. По состоянию на 16 часов девятого февраля превышение концентраций вредных веществ не выявлено.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.