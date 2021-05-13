Режим «черного неба» сохраняется на территории семи городов Челябинской области

В Челябинской области на территории семи муниципальных образований сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Магнитогорска, Сатки и Челябинска неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 19 часов 14 мая.

В Коркино, Челябинске и Сатке режим «черного неба» установился еще седьмого мая, в Магнитогорске – 10 мая, в Златоусте и Аше – 11 мая, в Карабаше – 12 мая.

На период с пяти утра седьмого мая до 19 часов 14 мая отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение об НМУ первой степени.

Напомним, в регионе установилась аномально-жаркая погода, ветра практически нет.

Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Ряд городов области накрыла едкая дымка. В минэкологии заверяют, что к этому причастны не промышленные предприятия, а в основном лесные пожары.

«Дым от лесных пожаров, конечно, сейчас оказывает влияние на весь регион. Заводы, конечно, добавляют и мы требуем от них снижения, при этом постоянно мониторим», - сообщает челябинцам замминистра экологии Виталий Безруков в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте.

«Не пытайтесь свалить вину на пожары. Бедственное положение только от чудовищных выбросов заводов», - пишет жительница. В группе выложена фотография с дымом из труб ЧМК.

Безруков поясняет, что это федеральный и все исчерпывающие меры должны принять Росприроднадзор. «Сегодня у нас на Мечеле как раз стоит лаборатория, при выявлении нарушений, естественно обратимся во все надзорные органы для комплексной проверки и будем требовать привлекать к максимальному наказанию», - заверяет чиновник.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).