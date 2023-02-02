02.02.2023
В УФСБ Челябинской области вспоминают коллег, сражавшихся за Сталинград
01.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе февраля (18+)
01.02.2023
В Челябинске выступят «Виртуозы Москвы»
01.02.2023
Челябинский цинковый завод определил самых метких сотрудников
01.02.2023
Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года
01.02.2023
В День защитника Отечества в Челябинске поженятся двадцать влюбленных
Режим «чёрного неба» установился еще в Сатке и Магнитогорске
01.02.2023
В среду вечером отмечено восьмикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе Челябинска
31.01.2023
В воздухе Челябинска растет концентрация вредных веществ
31.01.2023
Режим «черного неба» в пяти городах Челябинской области продержится до выходных
30.01.2023
НМУ продлятся еще сутки в четырех городах Челябинской области
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023