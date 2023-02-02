Режим «чёрного неба» установился еще в Сатке и Магнитогорске

Еще в двух городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Ранее НМУ установились в пяти муниципалитетах. В воздухе Челябинска уже регистрируются превышения ПДК по сероводороду, диоксиду азота, фториду водорода, оксиду углерода и формальдегиду.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Сатки и Магнитогорска НМУ продлятся до 19 часов пятницы, третьего февраля.

Режим «чёрного неба» сохраняется также до этого времени на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино и Челябинска.

На период с пяти утра 29 января до 19 часов третьего февраля отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. На вечер понедельника не выявлено превышения ПДК вредных веществ ни на одном из постов.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.