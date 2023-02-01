В среду вечером отмечено восьмикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе Челябинска

В Челябинске в среду, первого февраля, в вечерние часы содержание сероводорода в атмосферном воздухе превысило предельно допустимые концентрации в 8,3 раза. Накануне были выявлены полуторакратные превышения по диоксиду азота, в днем ранее - по фториду водорода, оксиду углерода и формальдегиду.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Превышение по диоксиду азота зарегистрировано на посту №66 (ул. Новороссийская, 8А).

На посту №30 (ул. Индивидуальная, 87/1) зарегистрировано превышение ПДК частиц 10 мкм и частиц 2,5 мкм.

По данным Челябинского Гидрометцентра, во вторник, 31 января, в Челябинске выявлено три случая превышения ПДКмр: фторида водорода - в 1,3 и 1,5 раза в Ленинском районе и формальдегида в 1,4 раза в Центральном районе города.

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

Напомним, режим «чёрного неба» в Челябинске установился в пять часов утра 29 января и продлится до вечера пятницы, третьего февраля.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.