Результаты благоустройства парка Калининского района порадовали не всех

Подрядчик обустроил в обновленном парке Калининского района Челябинска площадку для выгула собак, а вот воротами, как оказалось, закрыть ее забыл.

Калининцы жалуются, что в результате недоделки в ограждении осталась восьмиметровая брешь, задаются вопросом, какой тогда смысл в пространстве для прогулок с четвероногими, если питомцы выбегают в сам парк, и просят власти обратить внимание на это упущение.

О проблеме челябинцы рассказали в группе «Пусть Котова знает». В администрации Калининского района агентству «Урал-пресс-информ» по данной теме ответили следующее: «В настоящее время приемка работ не выполнена, идет претензионная работа с подрядной организацией. Выявленные замечания будут исправлены. Площадка для выгула собак в парке культуры и отдыха Калининского района будет полностью огорожена».

Тем временем, брешь в заборе – это не единственное, что не устраивает жителей Калининского района в результатах преображения общественного пространства.

«Также хотелось бы отметить, что в парке совершенно нечем заняться маленьким детям: им построили песочницу, в нее поставили два бревна и экскаватор. На этом все. У нас была чудесная горка с двумя мостиками и двумя полотнами для спуска (один - выше, второй - ниже). Были рыбки- шаталки, в песочнице были разноцветные кругляши. Была веранда со скамеечками для деток, в которой они прекрасно играли. Качели установили между деревьями. Это, во-первых, травмоопасно, потому как дети могут запросто улететь в дерево; во-вторых, этим деревьям 20 лет, сейчас они могут пострадать просто из-за качелей, установленных не в том месте. Этим елкам и рябинам просто пообломают ветки», - вот такой крик души жителей, которые хотят, чтобы власти их услышали.

К слову, на эту же тему в сообществе «Пусть Котова знает» есть и другой пост, также опубликованный 24-го октября. Он также о несовершенствах благоустройства парка, автор – Оксана Бабина:

«Обратите внимание, пожалуйста, на новый сквер на набережной, Чайковского, 185. Провели реконструкцию одной половины. Демонтировали все старые детские (пригодные к эксплуатации) комплексы и установили новые. Детский городок заявлен как площадка для детей трех-семи лет. Первое, что бросается в глаза, - отсутствуют перила и ограждения, нет никаких игровых центров для детей, одна горка. Установили детские качели между елями, которые росли 20 лет (сейчас, из-за качелей, они могут быть разрушены), убрали песочницу с игровой зоной и детским городком, качели для малышей, поставили не пригодное для использования «бревно», высота которого не соответствует возрасту. На площадке присутствуют металлические бордюры, они опасны, так как ребенок легко может о них травмироваться. Установили качели для отдыха в зоне автодороги. Пожалуйста, обратите внимание на наш сквер. Мы, жители дома, не понимаем, в какой момент все пошло не так. Очень много хороших и функциональных площадок. Что сделали нам - в голове не укладывается».

Солидарные с автором данного поста калининцы присоединились к критике результатов благоустройства.

«Тоже обратила внимание на елки: уже ветки обломаны и голые, так как детишки ногами постоянно их задевают. А ведь ель будет расти. Где тогда окажутся качели? Или елка совсем пропадет», - считает Лидия Гуляева.

«Странные металлические конструкции на детской площадке... Берегите детские языки в морозы... А почем обошлись скамейки для отдыха в полуметре от автодороги?» - задается вопросом Елена Дьячкова и задается следующим вопросом: «Сколько деревьев надо было срубить, чтоб организовать гигантскую странную песочницу... Хочется все время посмотреть в глаза проектировщику... Смотрю на яркие фотки нашего уютного сквера, и слезы наворачиваются, как можно было так его испортить».

ФОТО: «Пусть Котова знает» в ВКонтакте

Отметим, фото детской площадки до благоустройства опубликовала челябинка Lêna Fog, которая также раскритиковала в комментариях преображенную территорию отдыха: «Меня очень порадовала одна горка на весь сквер, и два бревна в большой песочнице: развлекайтесь, дети. Клевая горка была - с двумя мостиками и двумя полотнами для спуска, рыбка- качалка, веранда со скамейками для детей, да те же кругляши цветные - на перилах дети играли, а сейчас им вообще нечем заняться в сквере. А площадка для выгула собак, которая с восьмиметровой дырой в заборе… В чем смысл площадки, если собаки не могут там гулять без поводка, могут выбежать в сквер, да и дети туда забегают постоянно. Света в той части сквера нет... «Отличное» благоустройство!».