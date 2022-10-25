Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению

Парк культуры и отдыха Калининского района Челябинска начинает приобретать новые черты. В настоящее время практически полностью реализован первый этап рассчитанного на три года проекта масштабного благоустройства территории.

Обустроенная в текущем сезоне прогулочная зона на улице Чайковского (вдоль нее, как и в самом парке, появились тропинки для пешеходов, качели, лавочки, необычные игровые формы для детей) связала с обновленным общественным пространством прилегающие улицы.

Отдельная радость – владельцам собак (и, конечно, их любимцам): для выгула и тренировок четвероногих здесь обустроили огражденную площадку.

Важно, что, разрабатывая проект, его авторы приняли решение не менять изначальную структуру парка.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, на втором этапе благоустройства парка Калининского района, который предстоит реализовать в 2023-м году, запланировано дополнительное освещение аллей, озеленение. Центр парка украсят искусственные холмы, будут обустроены новые детские площадки, спортивные зоны, места для отдыха и сцена.

Отметим, за благоустройство парка культуры и отдыха Калининского района местные жители проголосовали в 2021-м году, выбрав его объектом благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

В сентябре ход работ здесь проверила глава Челябинска Наталья Котова, которой несколькими месяцами ранее проект преображения общественного пространства презентовал глава Калининского района Сергей Колесник.