25.10.2022
Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению
25.10.2022
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона
25.10.2022
«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре
25.10.2022
В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков
25.10.2022
Челябинский «Апостол» говорит огромное спасибо всем землякам за доставленную на передовую помощь
25.10.2022
«Манекен» приглашает на экспериментальные постановки (16+)
Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению
В следующем году центр парка украсят искусственные холмы, места для отдыха и сцена
24.10.2022
В парке Терешковой готовят дорожки для катания на коньках под открытым небом
21.10.2022
Сквер «Молодежный» в Челябинске обзавелся Wi-Fi, туалетом и видеонаблюдением
21.10.2022
Челябинскую библиотеку имени Мамина-Сибиряка украсила девушка с книгой
18.10.2022
В Челябинске ремонтируют трамвайное кольцо на Чистопольской
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022