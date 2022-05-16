Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке

Региональный Роспотребнадзор проверил условия содержания слона в передвижном цирке (ООО «Цирк Гертнер»), побывавшем с гастролями в городе Златоусте Челябинской области, заявив, что с животным все в полном порядке.

Напомним, местные жители, увидев слона, посчитали, что он измучен и что за ним плохо ухаживают. С соответствующим заявлением они обратились в прокуратуру города, которая провела выездную проверку с участием представителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, проверившего законность работы передвижного цирка и соблюдение законодательства РФ в областях ветеринарии и обращения с животными.

«На момент проведения проверки в цирке находились один слон, пять верблюдов, две лошади, пять собак и один тигр. Проверяющим были представлены документы, подтверждающие происхождение животных: ветеринарные паспорта, электронные ветеринарно-сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий». Кроме того, юридическое лицо имеет лицензию на право осуществления деятельности по содержанию и использованию животных в цирках, выданную Россельхознадзором в декабре 2021 года», - сообщила пресс-секретарь регионального надзорного ведомства Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, представитель Россельхознадзора убедился, что требования к помещениям для содержания животных соблюдены, организовано ветеринарное обслуживание четвероногих артистов, обеспечена безопасность их содержания и использования.

Также сотрудник управления Россельхознадзора изучил журналы наблюдений за животными, журналы режима кормления и поения животных, рационы кормления, заполненные по специальной форме, утвержденной постановлением российского правительства.

«Во время проверки было установлено, что на корма (сено и мясо), использованные до 11 мая 2022 года, и на имеющееся на момент проверки в холодильнике мясо птицы не имеется электронных ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом минсельхоза России», - рассказала Татьяна Нахтигаль.

Иных нарушений к содержанию цирковых животных, о которых сообщалось в жалобах граждан, управление Россельхознадзора не выявило: слон (речь в жалобах шла, прежде всего, о нем) выглядит здоровым, получает достаточно пищи, очищенную фильтром воду, содержится в помещении, которое подогревается тепловыми пушками при необходимости, имеет возможность совершать прогулки.

Справку о выявленных нарушениях, попадающих под часть первую статьи 10.6 КоАП РФ, региональный Россельхознадзор передал в прокуратуру Златоуста.