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16.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.05.2022

Челябинские афганцы попросили Сергея Кочеткова о достойном обрамлении «Юбилейного»
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При благоприятных погодных условиях пляжный сезон в Челябинске может открыться раньше обычного.
16.05.2022

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16.05.2022

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Россельхознадзор
передвижной цирк
слон
Златоуст
Среда обитания
16.05.2022 16:12
Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке

Региональный Роспотребнадзор проверил условия содержания слона в передвижном цирке (ООО «Цирк Гертнер»), побывавшем с гастролями в городе Златоусте Челябинской области, заявив, что с животным все в полном порядке.

Напомним, местные жители, увидев слона, посчитали, что он измучен и что за ним плохо ухаживают. С соответствующим заявлением они обратились в прокуратуру города, которая провела выездную проверку с участием представителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, проверившего законность работы передвижного цирка и соблюдение законодательства РФ в областях ветеринарии и обращения с животными.

«На момент проведения проверки в цирке находились один слон, пять верблюдов, две лошади, пять собак и один тигр. Проверяющим были представлены документы, подтверждающие происхождение животных: ветеринарные паспорта, электронные ветеринарно-сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий». Кроме того, юридическое лицо имеет лицензию на право осуществления деятельности по содержанию и использованию животных в цирках, выданную Россельхознадзором в декабре 2021 года», - сообщила пресс-секретарь регионального надзорного ведомства Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, представитель Россельхознадзора убедился, что требования к помещениям для содержания животных соблюдены, организовано ветеринарное обслуживание четвероногих артистов, обеспечена безопасность их содержания и использования.

Также сотрудник управления Россельхознадзора изучил журналы наблюдений за животными, журналы режима кормления и поения животных, рационы кормления, заполненные по специальной форме, утвержденной постановлением российского правительства.

«Во время проверки было установлено, что на корма (сено и мясо), использованные до 11 мая 2022 года, и на имеющееся на момент проверки в холодильнике мясо птицы не имеется электронных ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом минсельхоза России», - рассказала Татьяна Нахтигаль.

Иных нарушений к содержанию цирковых животных, о которых сообщалось в жалобах граждан, управление Россельхознадзора не выявило: слон (речь в жалобах шла, прежде всего, о нем) выглядит здоровым, получает достаточно пищи, очищенную фильтром воду, содержится в помещении, которое подогревается тепловыми пушками при необходимости, имеет возможность совершать прогулки.

Справку о выявленных нарушениях, попадающих под часть первую статьи 10.6 КоАП РФ, региональный Россельхознадзор передал в прокуратуру Златоуста.

Россельхознадзор
передвижной цирк
слон
Златоуст
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Театральной площади Челябинска добавят света

13.05.2022 16:56

Челябинские таможенники пресекли вывоз из региона почти 130 тонн сахара

13.05.2022 16:49

Вице-губернатор Челябинской области объяснил рост цен на стройматериалы

13.05.2022 16:45

В Челябинске после разлуки длиной в несколько месяцев встретились сестры-медведицы

13.05.2022 16:35

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022 15:36

Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии

13.05.2022 15:24

Темпы ярового сева в Челябинской области выше прошлогоднего

13.05.2022 15:19

Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса

13.05.2022 14:51

«Уральский LOOK»: Исторический музей приглашает к знакомству с нарядами крестьян

13.05.2022 14:50

Южноуральцы критикуют ремонт региональных дорог

13.05.2022 14:14

В Челябинске снова «минируют» образовательные учреждения

13.05.2022 14:07

В Миассе из-за непогоды вновь отменили городской смотр песни и строя

13.05.2022 13:23

Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур

13.05.2022 13:15

«Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем»

13.05.2022 12:38

Бизнесмен из Златоуста заплатит полмиллиона рублей за травму ребенка в детском саду

13.05.2022 12:24

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

13.05.2022 12:11

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час

13.05.2022 11:52

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена

13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

13.05.2022 11:11

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

13.05.2022 11:07

Челябинцы стали чаще искать любовь онлайн

13.05.2022 10:52

В Троицке главбух подозревается в мошенничестве

13.05.2022 10:34

В Челябинской области показатели в сфере занятости демонстрируют положительный тренд

13.05.2022 10:22

ММК: машинное зрение на страже экологии