Сегодня Земля максимально сблизится с Солнцем

Сегодня, четвертого января, Земля окажется на самом наименьшем расстоянии от Солнца. Сегодня Земля находится в перигелии - это ближайшая к Солнцу точка орбиты, которую наша планета проходит раз в год в начале января. В этот момент расстояние от светила до Земли - всего 147 с небольшим миллионов километров.

«Четвертого января 2023 года в 22 часа 17 минут по московскому времени (в Челябинске это будет семнадцать минут первого ночи пятого января – прим.) Земля в перигелии, на расстоянии 147 миллионов 98 тысяч 925 километров от Солнца», - отмечает Московский планетарий.

«Прямо сейчас Земля на пять миллионов километров ближе к Солнцу, чем полгода назад (в начале июля)», - подчеркивают в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте. Видимый диаметр Солнца – наибольший в 2023 году (32 угловые минуты 35 секунд). Диск Солнца сегодня будет выглядеть в телескопе на три процента больше, чем в начале июля , когда это расстояние максимально.

Самую далекую точку от Солнца - афелий - наша планета проходит в начале июля. В 2023 году этот будет седьмого июля в 02:06 по московскому времени. Тогда расстояние между Землей и небесным светилом составит 152 миллиона 93 тысячи 251 километр.

Специалисты отмечают, что смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом.

Чем выше Солнце - тем теплее на улице. «Поэтому, хоть в январе мы и на минимальном расстоянии от Солнца, но так как в северном полушарии Земли Солнце не восходит высоко в этот месяц, то и температуры воздуха преимущественно отрицательные. При этом в южном полушарии всё наоборот: декабрь, январь и февраль - летние месяца, а июнь, июль и август - зимние месяца», - поясняют специалисты.

ДЛЯ СПРАВКИ

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней шесть часов девять минут 10 секунд. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек.

Диаметр Солнца измеряется в угловых градусах. Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутимо на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода.