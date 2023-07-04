СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку по факту загрязнения реки Большой Бердяуш в Саткинском муниципальном районе горюче-смазочными материалами в результате аварии на складе нефтепродуктов в поселке Бердяуш.

Такое поручение дал руководитель регионального следственного управления СК России Петр Решетников.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение режима безопасного хранения нефтепродуктов», - отмечают в СУ СКР по Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ» со ссылкой на администрацию Бердяушского городского поселения, утечка горюче-смазочных материалов с попаданием в реку произошла второго июня.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области сегодня, четвертого июля, рассказали, что масляные пятна с поверхности реки собраны и спланирован сбор загрязненного грунта с последующей утилизацией.