04.07.2023
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
04.07.2023
В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
04.07.2023
В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию
СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш
05.06.2023
Проверку по информации о падении остановки на ребенка в Челябинске проводят следственные органы
23.05.2023
СК начал проверку по факту гибели жителя Петропавловского во время купания
17.05.2023
Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023