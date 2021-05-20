Словно попал в фантазию безумца: «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске все страшнее и страшнее

В Челябинске подземный переход на перекресте проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала выглядит, как фантазия безумного художника.

Спокойно пройтись по «подземелью» у людей восприимчивых вряд ли получится – уж слишком аляписты и многоцветны стены, от красноты на одной из них рябит в глазах. Интересно, что многие горожане, встреченные автором в этом переходе, совершенно равнодушны к окружающей обстановке. Даже по сторонам не смотрят. С другой стороны, может, потому и не смотрят – потому что не на что. Того, что там изображено (не в обиду «мастерам живописи будет сказано) – лучше не видеть.

Еще один подземный переход на проспекте Ленина, возле «Детского мира», выглядит не лучше.

Радует глаз сегодня только главное «подземелье» Челябинска – «сеть» подземных переходов на площади Революции, где даже Высоцкий с Цоем есть. Здесь изображения на стенах тоже множатся – к счастью, выглядят они прилично, симпатично и уж точно не раздражают. Правда, каждый раз, спускаясь в эти переходы, с содроганием ждешь, что и на этих с любовью выполненных картинах появится бездарная мазня. Хочется надеяться, что у «неизвестных художников» хватит совести не портить чужой труд.

К слову, черные каракули добрались и до Кировки. К счастью, такие «вкрапления» здесь единичны. Кому-то, вооруженному баллончиком с краской, например, не понравилось (или наоборот привело в восторг?) угощение в чебуречной – рекламный щит оказался исписан вдоль и поперек.

Также «живопись» сомнительного свойства «украшает» пару зданий и трубу.

Что касается других строений Челябинска, изуродованных чьей-то энергичной, но бесталанной рукой, - это, например, здание «Челябгипромеза» на проспекте Ленина (надписи на его фасаде – словно предвестник того, что ждет пешеходов в переходе, о котором сказано выше), трансформаторная будка на Труда.