Снегопад накрыл практически всю территорию Челябинской области

В пятницу, четвертого ноября, на большей части территории Челябинской области установился снежный покров. Снегопад продолжается в большинстве районов.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, за минувшие сутки выпало от 0,2 до пяти миллиметров осадков. Днем метеостанция Троицка отметила отложение мокрого снега на проводах. Высота снежного покрова составила от 0,5 до девяти сантиметров. Снег в Челябинске начал идти ночью и продолжается до сих пор.

«По состоянию на 16 часов снегопад накрыл практически всю территорию области», - сообщили в миндортрансе региона. Утром областные дороги очищали от снега 103 единицы техники, днем количество работающих на трассе машин увеличили до 148 единиц.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» вывел на федеральные трассы региона весь состав спецтехники. «Для очистки проезжей части на трассах М-5 "Урал" и А-310 в Челябинской области задействовано более 100 единиц спецтехники. Это комбинированные дорожные машины, трактора и погрузчики», - утонили в УпрДор.

Водителей убедительно просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Южноуральцам рекомендуют по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

В Челябинске на улицы и в парки выведена уборочная техника.

«Производится механизированная очистка проезжей части, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части и лестничных маршей, - сообщает официальный telegram-канал Комитета дорожного хозяйства города Челябинска. - Ведётся подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда».

Дворники с раннего утра приступили к уборке снега во дворах. «По состоянию на 11 часов управляющие компании города вывели на расчистку придомовых территорий 1032 дворника», - уточнили в городской администрации. Но пока к очистке дорог и тротуаров от снега приступили далеко не во всех дворах.

Синоптики прогнозируют, что снег будет идти и в следующие два дня. В субботу и воскресенье, пятого и шестого ноября, ожидается местами небольшой снег, мокрый снег, ночью возможны метели, завтра днем на востоке – умеренные осадки, утром на дорогах гололедица.

Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра: в субботу - 7-12 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду, в воскресенье – 4-9 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7 351 266 65 63 (звонок бесплатный) и+7982 331 37 84 (WhatsApp).

О ситуации на региональных дорогах можно сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351)237-88-92.