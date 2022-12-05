05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
05.12.2022
Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью
05.12.2022
Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)
04.12.2022
Житель Уфы пытался украсть наборы конструкторов в магазине Златоуста
04.12.2022
Жительница Коркино случайно заперла в автомобиле своего 1,5-годовалого малыша
Снегопад продолжится в понедельник, морозы – по четверг
26.11.2022
Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену
26.11.2022
Из-за морозов отменены занятия в школах Челябинска в обе смены
09.02.2021
Из-за мороза школьники Магнитогорска, Кыштыма и Верхнего Уфалея остались дома
09.02.2021
Мороз отменил занятия младших школьников в Челябинске
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022