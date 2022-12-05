Снегопад продолжится в понедельник, морозы – по четверг

В Челябинской области в понедельник, пятого декабря, продолжатся снегопады, начавшиеся накануне, а в последующие дни будет преимущественно без осадков. С понедельника по четверг синоптики обещают аномально холодную погоду.

«С пятого по восьмое декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», - предупреждают в Челябинском Гидрометцентре.

Ночью температура воздуха была минус 9-15 градусов, в горах до минус 18 градусов. Утром в Челябинске было минус девять градусов. В течение дня мороз будет крепчать: в региональном центре синоптики прогнозируют минус 10-12 градусов в дневные часы и до минус 24 градусов – ночью. По области – минус 9-14 градусов днем.

В воскресенье снегопады отмечались во всех районах, выпало от 0,7 до шести миллиметров снега. Местами отмечалось усиление ветра до 15 метров в секунду, на дорогах гололедица. В понедельник, пятого декабря, небольшой снег будет идти по всей территории области.

«Следующая неделя, с пятого по десятое10 декабря, значительных осадков не обещает, вероятен лишь небольшой снег в отдельных районах, - сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. - Будет умеренно морозно: ночью минус 15-20 градусов, днем – минус 10-16 градусов». Челябинский Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие две ночи в Челябинске до минус 24 градусов.

В Челябинске подрядные организации при необходимости будут проводить обработку противогололедными материалами опасных участков (спуски, подъёмы, мостовые сооружения и перекрестки).

Администрация города просит водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом.

ЕДДС предупреждает пешеходов: «На дорогах города и тротуарах наблюдаются гололедные явления, по возможности надевайте малоскользящую обувь».

Челябинцам также напоминают, что из-за морозов увеличивается риск пожаров от печного и газового отопления, электронагревательных приборов, перегрузки электрической сети. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.

При возникновении нештатных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города Челябинска: +7 951 771-73-25.