Солнце ударило по Земле - произошла мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря, начавшаяся вечером в воскресенье, 23 апреля, продолжилась до вечера понедельника, 24 апреля.

Как сообщается на сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, буря началась около 17 часов по московскому времени 23 апреля. Магнитный шторм вышел на максимум около 23 часов вечера и почти 12 часов сохранялся примерно на том же, чрезвычайно высоком, уровне - G4 (то есть четвертый класс по пятибалльной шкале). Затем активность бури начала снижаться.

«В качестве причины бури в настоящее время предварительно называют солнечную вспышку умеренной силы (балл M1.7), произошедшую вечером, около девяти часов по московскому времени, 21 апреля. Вспышка наблюдалась почти точно на линии Солнце-Земля и, согласно данным космических инструментов, сопровождалась выбросом массы», - пояснили специалисты.

В Лаборатории напомнили, в 2023 году уже регистрировались вспышки много большей силы, в том числе события высшего балла X, и ни одно из них не привело к магнитной буре такого масштаба.

По предварительным прогнозам, в понедельник ожидалась буря не выше класса G2. Первоначально, на протяжении около 3-4 часов начавшаяся буря соответствовала данному прогнозу, но около 23 часов вечера в воскресенье, неожиданно, резко усилилась. Пока непонятно, что произошло в тот момент. Что именно произошло в этот момент, пока остается непонятным.

По данным Gismeteo, с пяти до восьми часов утра 25 апреля прогнозируют магнитные бури силой пять баллов, с двух до пяти и с восьми до 11 часов - геомагнитные возмущения силой четыре балла.