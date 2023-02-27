Мощные вспышки на Солнце привели к магнитным бурям

Мощные вспышки на Солнце, которые происходили в предыдущие несколько дней, приведут к сильным магнитным бурям на Земле.

«В ночь на 18 февраля 2023 года на Солнце произошла новая экстремально сильная вспышка», - сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения. Аналогичная по интенсивности вспышка последний раз регистрировалась в апреле 2022 года. Она относится к высшему классу "Х".

Помимо экстремальной мощности, вспышка была также исключительно продолжительной - активная взрывная фаза события продолжалась около полутора часов (вспышка 20 апреля 2022 года продолжалась всего 23 минуты).

В ночь с 24 на 25 февраля группа пятен 3229 произвела длительную вспышку мощностью М3.7, сообщили в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». В ночь с 26 на 25 февраля выброс корональной массы прибыл к Земле.

«Официальный прогноз уровня мощности предстоящих возмущений, подготовленный NOAA, - G2 (Кр6)», - отметили в группе.

А через сутки ожидается прибытие СМЕ, который накануне начал полет от Солнца после вспышки М6,35. «В связи с совместным воздействием корональной дыры на наше магнитное поле, ожидаем общее усиление геомагнитной обстановки до уровня G3 (Кр7)», - дают прогноз в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия»

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии, на территории Челябинской области магнитные бури (уровень G1, Кр=5) начнутся в три часа ночи и закончатся к девяти утра 26 февраля.

По данным Gismeteo, с двух до восьми часов 26 февраля прогнозируют магнитные бури силой пять баллов, с восьми до 11 часов – силой шесть баллов, до 17 часов - геомагнитные возмущения силой четыре балла.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

В Лаборатории солнечной астрономии отметили резкий рост активности Солнца с начала 2023 года. По состоянию на середину февраля на Солнце зарегистрировано уже пять вспышек высшего балла "Х" (за 2022 год таких событий было всего семь, а в 2021 году только три).

На настоящий момент рост активности Солнца примерно на 20-30 % превышает прогнозный, что может означать либо более ранний выход на пик активности, возможно уже в конце текущего года, либо существенно более высокий максимум, чем прогнозировалось ранее.